On voit fleurir de plus en plus de moniteurs ayant des specs sympathiques, comme du 32 pouces associant UHD et fort taux de rafraichissement. Mais ces bousins coûtent une blinde, souvent au-delà des 1000 boules, hormis le GIGABYTE M32U-EK autour des 850/900 €. Viewsonic lance son XG320U, avec sa dalle IPS, la seule à ce format capable de ce taux, débitant 144 Hz, voire 150 via overclocking sur DisplayPort, autant dire que dalle en plus, si ces 6 MHz entrainent des soucis de stabilité, autant s'en passer.

Dalle IPS super rapide signifie temps de réponse de gris à gris de 1 ms, soit le même temps que met votre femme à vous répondre quand elle est énervée. Derrière, le HDR600 est de la partie, ainsi que le FreeSync Premium Pro. Dans tous les cas, cet écran ne vous est pas inconnu, il avait déjà été présenté au dernier CES en janvier 2021, sauf que les specs étaient en grande partie supposées. Il se trouve qu'il est officiel, mais que le prix manque toujours à l'appel. Il serait estimé à 999 $, donc pas le meilleur de sa catégorie de ce point de vue.

Attention également à ne pas le confondre avec le XG321U, qui, lui, est purement G-Sync Ultimate et avec une dalle disposant de 1152 zones de rétroéclairages pour une homogénéité presque parfaite de la luminosité sur l'entièreté de la surface.