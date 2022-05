Quand on dit Bioshock, on ne peut que penser à cette introduction extraordinaire de votre avion de ligne qui s'enfonce sous l'eau pendant que vous nagez vers cette improbable tour, intro qui pose tellement bien le décor et l'ambiance de la saga ! Bioshock, c'est surtout des ambiances entre le paranormal, la SF, la folie, bref c'est à ne pas louper ! Tant mieux pour vous parce que l'Epic Games Store vous offre non pas le premier opus, mais le premier et le second en version Remastered, ainsi que le 3 nommé Infinite en version Complete Edition. C'est un beau cadeau, et si vous avez dépassé cette guerre des lanceurs de jeux pour ne retenir que le positif, alors vous vous devez de sauter sur l'occasion, qui court jusqu'au 2 juin à 17 heures. N'attendez plus, chopez vous les 3 pour 0 € !