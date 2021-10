La rumeur courait depuis plusieurs années et cela semblait déjà une évidence que ce n'était qu'une question de temps avant que Corsair franchise le pas d'ajouter de l'écran à son catalogue, probablement l'un des seuls éléments de la panoplie de joueur qui lui manquait encore. C'est donc chose faite, la première réalisation de l'ambition de Corsair pour le marché de l'écran gaming se nomme XENEON 32QHD165, pour une fois une appellation claire et parfaitement logique, c'est rare dans ce domaine ! Alors, qu'avons-nous sous les yeux ?

Physiquement, l'écran est plutôt imposant et encombrant avec son pied large et élaboré, mais pour le coup aussi assez unique. Ce dernier ne semble toutefois remplir aucune fonction importante, autre que de prendre de la place sur le bureau et d'apporter quelque chose de différent. Ah si, on dirait que ça peut servir de repose-Stream Deck... Comme de nombreux écrans contemporains, les bordures sont « ultras-fines » et adaptées au multiécran. Les accros d'une gestion des câbles au poil seront ravis d'apprendre que le pied de l'écran intègre aussi le nécessaire à l'arrière pour une installation propre. Enfin, Corsair oblige, l'écran profitera d'une pleine compatibilité avec iCUE et fera la part belle aux streamers avec une intégration Stream Deck et la possibilité d'attacher des accessoires directement à l'écran, tel qu'une webcam, un éclairage, etc. Maintenant, voyons les spécifications techniques :

Corsair XENEON 32QHD165 Dalle 32 pouces IPS Rétroéclairage LED avec Quantum dots Définition 2560 x 1440 soit 93 ppp Taux de rafraichissement 165 Hz VRR FreeSync Premium G-Sync Compatible HDR DisplayHDR 400 Temps de réponse 1 ms MPRT moins de 3 ms GTG Trucs de couleur 8-bit DCI-P3 98 % sRGB 100 % Adobe RGB 100 % Luminosité 440 cd/m2 Contraste 1000:1 Connectique 1 x DP 1.4 2 x HDMI 2.0b 1 x USB-C DP Alt Mode (15 W) 2 x USB 3.0 1 x 3,5 mm casque Ergonomie Inclinable, pivot et ajustable en hauteur VESA 100 x 100 mm Autre Compatible iCUE, intégration Stream Deck, port pour accessoires Garantie 3 ans + zéro pixel mort Prix 799 € Page XENEON 32QHD165

Bien que correctes dans l'ensemble, les caractéristiques ne sont franchement pas folles pour autant, c'est même plutôt basique à bien des égards et il embarque pour ainsi dire le minimum que l'on attend d'un écran de jeu lancé aujourd'hui... Notons aussi l'absence de HDMI 2.1, néanmoins pardonnable si l'on considère que l'écran se destine avant tout au jeu sur PC, plutôt que sur console. Finalement, de telles caractéristiques eurent été bien plus acceptables si l'étiquette n'affichait pas 799 €, soit plus ou moins 300 de trop... Clairement, Corsair fait payer chèrement son nom et les quelques atouts uniques de son premier écran de jeu. On est pas loin d'une politique tarifaire à la Razer, qui ose tout de même demander 999 € pour un Raptor 27 qui n'a absolument rien qui puisse justifier un tel tarif, autre que la marque et son physique.

Toutefois, il faut relever que l'écran de Corsair profite aussi d'une garantie zéro pixel mort pendant 3 ans, ce qui veut dire que vous pourrez renvoyer l'écran si un pixel venait à rendre l'âme pendant cette période. Chose assez rare pour être appréciable. Mais est-ce vraiment suffisant pour faire pencher la balance en sa faveur... ? Heureusement, les fans hardcores de Corsair sont probablement assez nombreux pour qu'il puisse s'en vendre quelques containers. Gageons que la suite de l'aventure de Corsair sur le marché de l'écran dépendra surement tout de même en partie du succès de celui-ci.