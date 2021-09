Avec tout ce qui s'est passé entre-temps, il fut facile d'oublier ce partenariat plutôt inattendu annoncé en septembre dernier — un an déjà ! — entre le constructeur taïwanais ASUS via sa marque ROG et le géant suédois du meuble IKEA ! Il faut dire que le nouveau catalogue a d'abord fait ses débuts en Chine juste avant le printemps 2021 et l'emploi du temps n'était pas encore très clair par concernant un élargissement de la disponibilité à d'autres zones géographiques, comme dans l'IKEA près de chez vous par exemple.

Eh bien, le suspense est terminé pour l'Europe, même si ce n'est que l'Allemagne qui est a priori concernée pour l'instant ! C'est assez peu surprenant que l'aventure commence outre-Rhin, considérant que c'est toujours l'un des plus gros marchés pour le gaming en Europe, seulement derrière la Russie aux dernières nouvelles. Nos voisins (et les frontaliers chanceux avec un IKEA germain pas trop loin) vont donc dès octobre pouvoir s'équiper de meubles et d'accessoires marqués et colorisés ROG, pour certain conçus en collaboration directe avec ASUS, pour d'autres « imaginés » par IKEA.

Le catalogue comprendra 6 familles de produits, comme toujours avec des noms très suédois et facile à retenir : Uppspel, Lanespelare, Matchspel, Gruppsel, Utespelare et Huvudspelare. Il y aura de la chaise, du bureau, du tapis de souris, de la loupiotte, de la déco et d'autres accessoires plus ou moins utiles pour le bureau ou le PC d'un joueur.

L'article le moins cher est le poster Uppspel à 4,99 € et l'objet le plus cher sera le bureau Uppspel 180 x 80 cm à 499,99 €. Au total, ce sont 24 nouvelles références « gaming » qu'IKEA ajoute à son offre. Enfin, toutes ne sont pas des nouveautés, puisqu'il s'agit parfois aussi de produits déjà existants simplement convertis au gaming, avec un prix évidemment un tantinet plus élevé par rapport à la version standard. Mais ça reste dans tous les cas plutôt en phase avec la philosophie tarifaire du constructeur suédois. À voir maintenant si cette démocratisation du gaming s'étendra aussi aux IKEA français. Rien n'a été dit à ce sujet, mais on peut supputer qu'il est assez probable que cela puisse se faire. La fin de la fête pour les (nombreuses) autres marques actives essentiellement dans le domaine du meuble gaming, comme REKT ?(Source)

Habitant du sud-ouest de la France, Pascal devra encore attendre un peu, l'IKEA de Freiburg étant un peu trop loin...