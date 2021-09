Alder Lake devrait faire parler de lui. En tout cas, si on ne connait pas ses performances de manière officielle, le billet du jour fera parler. En effet, et comme c'est souvent le cas, la base de données du jeu Ashes of the Singularity a donné des indices. Équipé d'une RTX 3080, et avec le preset Elevé_1440p, le framerate a atteint 146.6 images par seconde. C'est un joli score, mais il ne peut être apprécié qu'avec une comparaison. Et c'est actuellement le CPU le plus véloce qui sert de sparring-partner, alias le 5950X. Dans les mêmes conditions, ce qui implique que le benchmark a été fait avec le même numéro de version, le 5950X a atteint 104.6 images par seconde.

Le différentiel est colossal, +40.2 % à l'avantage d'Alder Lake. Sans pouvoir authentifier la véracité du bench, sans remettre en cause le fait qu'un 12900K ait pu être utilisé, nous ne savons pas si la BDD a pu être embuée par une sorcellerie, ou si le CPU n'était pas quiché à coup d'azote liquide. Mais si le processeur était en état de marche "normale", alors la promesse de voir Intel revenir prend vraiment du poids, à défaut de le constater par nos propres yeux. Ceci corroborerait également le score mono coeur CPU-Z où un sample du 12600K avait tapé 785.6 points contre 605 à un 5800X. Un peu de concurrence, d'où qu'elle vienne, c'est toujours un bon moment.