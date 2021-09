Toujours sous le coup des restrictions américaines l'empêchant d'évoluer facilement à sa guise, le fondeur chinois SMIC est forcé de continuer à presque tout miser sur les procédés de gravures matures (40/45 nm, 55/65 nm et 150/180 nm en particulier), qui sont néanmoins toujours très en demande dans de nombreux domaines, d'autant plus en ce moment où de très nombreux acteurs se plaignent d'un gros manque, et représentent à ce jour toujours la grande majorité des revenus du fondeur. En suivant l'exemple des autres acteurs dans cette industrie, ayant pour la plupart déjà annoncés des expansions et/ou la construction de nouvelles usines pour faire face à la pénurie de semiconducteurs, SMIC va à son tour se lancer dans un (nouveau) grand projet de construction !

Il s'agira plus exactement d'établir ce qu'ils appellent dans le milieu de "GigaFab", annoncé par SMIC avec une capacité de 100 000 démarrages de wafer par mois, essentiellement sur des galettes de 300 mm et avec des procédés à partir de 28 nm et plus. Un projet qui coûtera près de 8,87 milliards de dollars. SMIC n'a pas donné de calendrier exact pour le démarrage de la construction, l'achèvement des travaux et l'entrée en service de l'usine, mais le fondeur n'ayant pas touché à son objectif de dépenses en capital pour 2021 fixé en janvier, cela pourrait indiquer qu'il s'agit plutôt d'un projet pour 2022 et on peut raisonnablement estimer que la GigaFab sera pleinement opérationnelle 2 à 3 ans après le début des travaux. En tout cas, ce sera la première GigaFab pour du semiconducteur logique localisée en Chine, mais qui en a déjà plusieurs pour la production de DRAM (considérée séparément).

L'installation se fera à proximité de Shanghai, dans la Lingang Free Trade Zone, et comme c'est généralement toujours le cas dans le pays, la propriété de l'usine sera partagée entre le constructeur (51 % des parts dans le cas présent) et les autorités (moins de 25 % pour le gouvernement de Shanghai), ainsi que des co-investisseurs (les 24 % restants) approuvés par SMIC et les autorités locales. Naturellement, SMIC n'aura aussi d'autres choix que d'utiliser des équipements fabriqués par des constructeurs américains, tels qu'Applied Materiels, Lam Research, KLA et Axcelis. Tous avaient déjà postulé pour l'obtention d'un permis afin de pouvoir continuer à fournir SMIC malgré les mesures américaines, sans que l'on sache si l'autorisation leur a été donnée par l'administration américaine. Néanmoins, l'annonce d'un tel projet sous-entend que SMIC est confiant qu'il va bel et bien pouvoir se fournir avec tout l'équipement et les matériaux requis. En tout cas, c'est un projet primordial pour l'avenir du fondeur asiatique, alors que le taux d'utilisation de ses installations existantes est de 100,4 % depuis le trimestre dernier (où 1,745 million de wafers ont été livrés), ce qui implique un temps de maintenance réduit pour pouvoir se concentrer sur la production.

Enfin, rappelons aussi que SMIC avait annoncé en mars la construction d'une autre fab dédiée au wafer de 300 mm avec une capacité de 40 000 unités par mois située à proximité de Shenzhen et pour 2,35 milliards de dollars. Celle-ci doit entrer en service l'année prochaine. En parallèle, SMIC investit aussi dans les fabs 200 mm utilisant des nodes spécialisés de 90 nm et plus pour la production de puces à signaux mixtes et RG, MEMS et PMIC. Bref, le fondeur chinois ne se tourne certainement pas les pouces malgré les adversités, et il ne fait presque aucun doute que sa contribution à l'approvisionnement mondial augmentera sensiblement dès lors que ses différents projets porteront leurs fruits. (Source)