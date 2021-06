Après une année 2020 riche en nouveauté sans-fil pour le monde des casques, les choses se sont calmées, puisqu'il s'agit d'un domaine où les produits vivent plutôt longtemps, avec des innovations techniques qui durent. Toutefois, il n'est pas rare de voir des fabricants se diversifier dans ces cas-là, avec souvent un passage dans le monde gaming des fabricants plutôt hifi, mais parfois c'est l'inverse, comme avec Razer et ses casques Opus, destinés aux utilisateurs de smartphones et d'appareils mobiles. Cependant, le fabricant semblait trouver ses premiers modèles trop proches des designs classiques pour les joueurs et pas assez "jolis" pour sortir cet été, c'est donc pourquoi une nouvelle série est de sortie. Voici donc les casques Opus X, se déclinant en trois couleurs : blanc marbre, rose quartz ou vert Razer, une couleur plus difficile à assumer dans la rue.

Nous essaierons de détailler le casque, mais très peu de détails techniques sont donnés par le fabricant, et pour cause : il n'y a aucune connexion Jack analogique de fournie ou de son par port USB à en croire la présentation technique ! Un choix surprenant, car même si le monde mobile perd progressivement cette connectique, c'est loin d'être le cas des PC fixes, qui eux ne disposent pas toujours du Bluetooth. Notons tout de même que sur le papier, nous avons le droit à une réduction active du bruit, ainsi qu'à une autonomie décente : 40 h et 30 h si vous activez l'ANC.

Dans l'ensemble, il s'agit d'un casque standard en Bluetooth, par contre nous aurions bien aimé avoir le nom des codecs utilisés pour la connectivité, surtout pour le mode "faible latence", car à ce jour, la version 5.0 de la dent bleue n'embarque aucune nouveauté sur les protocoles audios. Il est possible que vous ayez à passer par l'application du fabricant pour améliorer la qualité du son, affaire à suivre. En attendant, ce casque reste abordable pour un nomade avec réduction de bruit, puisque l'ensemble des couleurs est vendu au même prix de 109,99 €, ce qui est honnête.