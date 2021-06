Si vous avez déjà monté, un système de refroidissement liquide fait maison, alors vous avez très probablement été sujet à des fuites. Qu’il s’agisse de joints encore secs — une plaie au montage — ou, au contraire, de l’usure d’un des composants, ces défauts d’étanchéité du circuit ne manquent pas de déclencher une peur-panique des propriétaires tant l’eau et les circuits imprimés ne font pas bon ménage, et ce, quels que soient les additifs utilisés.

Pour remédier à cette éventualité, les ingénieurs de chez Aqua Computer ont bossé dur pour mettre au point le LEAKSHIELD, un bousin magique à brancher dans votre circuit pour vous protéger des ces leaks. Comment cela ? En fait, ce petit module, équipé d’un écran OLED 128 x 64 px, va légèrement mettre votre système en sous-pression. De ce fait, si une fuite s’amorce, la pression va remonter, mais le LEAKSHIELD va, à son tour, aller pomper de l’air en dehors afin de maintenir une pression constante et faire rentrer de l’air par la fuite, et non sortir du liquide. La solution, temporaire, permet de maintenir le PC à flot — rires — le temps de l’éteindre et d’intervenir sur la boucle, qui peut être en tuyaux rigides comme souples. Attention, si le LEAKSHIELD sait pallier une légère fuite mineure, cela ne signifie pas pour autant que votre système en ressortira indemne si la situation se prolongeait sur le long terme, la présence d’air dans l’eau favorisant grandement la corrosion.

Pour ce qui est de la liaison avec le système hôte, tout se passe en USB avec un logiciel fait maison ; notez cependant qu’il est même possible d’être alerté par mail d’un incident : pratique pour les serveurs ou les geeks qui partent en vacances... et souhaitent un prétexte pour un retour expéditif.

Et voilà à quoi ressemble le machin !

Avec un prix de 119,90 €, le bousin n’est clairement pas donné, mais il reste envisageable pour une utilisation dans une boucle custom, où de simples débitmètres peuvent atteindre les 70 € (certes, chez la même marque !). Néanmoins, avec une livraison actuellement impossible du fait d’une rupture de stock occasionnant jusqu’à 30 jours de délais, il faudra se montrer patient avant de pouvoir craquer pour le bousin. (Source : HardwareLuxx)