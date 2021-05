Avec la sortie des premières parties graphiques Intel Xe, principalement disponibles pour le grand public en tant qu’iGPU sur les processeurs Tiger Lake, certains joueurs se montraient inquiets quant à la capacité des bleus à optimiser leurs pilotes pour la myriade de jeux préexistants. En effet, certains test montraient des performances irrégulières sur des titres tels que GTA V ou Apex Legend, pouvant même aller jusqu’aux bugs et crashs. Rajoutez à cela une carte fille Xe MAX disponibles uniquement pour les OEM et à la capacité restreinte — nous en savons désormais la raison — et vous obtenez un tout peu aguicheur.

Pour rappel, Xe LP (a. k. a. Iris Xe sur Tiger Lake ou Xe MAX en puce dédiée), c’est cela

Cependant, après un peu plus de six mois écoulés depuis la sortie officielle, force est de constater que les choses ont évolué, et dans le bon sens. En effet, notre confrère NotebookCheck, une référence en matière d’ordinateurs portables grâce à leur protocole de test complet, a désormais à son actif plus d’une douzaine de modèles équipés : de quoi donner un peu plus de recul sur les performances, ce qui permet (étrangement ?) aux bleus d’afficher une confortable marge sur 3DMark (plus de 25 % !) par rapport à tous les compétiteurs pour ce qui est de l’iGPU : VEGA 8, 10, 11, rien ne lui résiste, même les dernières versions des Ryzen 4000. Pour ce qui est des Ryzen 5000, le faible nombre de modèles disponibles ne rend pas les conclusions fiables, mais il semblerait que la partie VEGA stagne en matière de performance : il va falloir attendre RDNA sur APU avant de voir un changement significatif !

Néanmoins, ces scores synthétiques ne se transposent pas toujours en pratique, si bien que VEGA et Xe se retrouve coudes à coudes sur la plupart des jeux testés. Rajoutez à cela une variance extrêmement forte en fonction du modèle testé (peut-être liée à un TDP réglable ?), faisant dégringoler les performances sur certains modèles spécifiques, par exemple l’ASUS ZenBook Flip S. Côté carte dédiée, par contre, douche froide pour la Xe MAX, qui ne fournit en pratique rien de plus que son homologue iGPU : dommage ! Une belle bataille à prolonger par la nouvelle génération ?