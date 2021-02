Au cas où vous l'auriez oublié, et personne ne vous le reprochera, MSI aussi fait de l'écran gaming depuis 2016, plus ou moins la même période pendant laquelle d'autres constructeurs dont ce n'est pas le métier originel se sont également lancés dans le domaine pour proposer leurs propres créations d'habillages - accordés au reste de leur catalogue - d'une dalle LCD, provenant très majoritairement de chez AUO, LG ou Samsung. C'est chouette pour avoir un peu de variété esthétique, mais sur le plan technique c'est grosso modo la même chose chez tout le monde et dépendant de la capacité et la vitesse du constructeur à mettre la main sur les dalles les plus récentes.

On ne sait pas encore chez qui MSI est allé pioché la dalle VA 34 pouces de son MPG ARTYMIS 343CQR, mais l'incurvé de 1000R rappelle beaucoup celui des dalles VA des fameux Odyssey de Samsung, qui furent les premiers sur le marché à proposer une telle courbe, la plus idéale pour l'oeil humain parait-il, mais ce ne serait pas toujours l'avis des premiers cobayes utilisateurs.

Pour le reste, hormis son incurvé, la fiche technique ne transcende pas tellement ce qui se fait déjà sur le segment, c'est un 34 pouces UltraWide comme il y en a déjà beaucoup, sauf peut-être pour son taux de rafraîchissement à 165 Hz. Il méritera évidemment le coup d'oeil si son mélange de caractéristiques correspond plus ou moins à vos critères et que la courbe 1000R ne vous effraye pas, ainsi que son prix que nous ne connaissons néanmoins pas encore en euros. Mais le tarif en dollars suggère qu'il devrait se trouver juste sous la barre des 1000 €.

On retiendra peut-être aussi de l'écran son marketing, la manière dont MSI a revisité la mythologie grecque et "définis la courbe" avec sa nouvelle mascotte Artémis, qui nous rappelle à notre bon souvenir de l'époque où les constructeurs collaient encore des autocollants parfois un tantinet racoleurs sur leur hardware, les GPU en particulier... Personne n'aura oublié Ruby, la plus célèbre de toutes ! Pour conclure, un p'tit extrait du blabla marketing de MSI pour sa nouvelle série :

MSI, the world's leading manufacturer for true gaming hardware, is proudly expanding the hardware possibilities for all gamers. Formerly known as Ἄρτεμις and derived from Greek mythology. It is at the same time known as Luna (New Moon) and Goddess of Hunting. When hunting, she wore a silver bow and rode a silver cart pulled by a female deer with golden antlers. The image shows both kindness and majesty, just like the moon's surplus and deficiency." - MSI