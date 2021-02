Le constructeur Vissles a annoncé un nouveau clavier qui devrait ravir les amateurs de produits atypiques. Pour rappel, la société propose des produits assez innovants, avec des écrans portatif mais aussi des périphériques, avec des claviers en tout genre. Ici le nouvel arrivant se nomme Vissles-V1 et est en soit un des premiers claviers compacts, utilisant un layout XD84 à proposer du sans-fil. Une alternative qui devrait donc s'imposer rapidement face au réputé Keychron K2, ce qui devrait rendre service à ceux qui n'aiment pas le 60%.

Ce petit clavier est équipé de 84 touches, ce qui le rend bien plus pratique que les modèles en utilisant moins, ce qui évite par exemple de devoir faire des macros pour avoir une croix directionnelle, comme sur un produit plus compact. Au niveau des switchs, on trouve des modèles Outemu en commutateurs rouge, marrons ou bleu, attention ce dernier reste assez bruyant et risque de déplaire à vos amis si vous utilisez un micro. La force d'activation des switch rouge/bleu est de 60g, tandis que pour les marron nous serons sur du 80g, tous avec une course de 4 mm. Si vous vous y connaissez bien en clavier mécanique, vous devez savoir à peu près vers quel type de commutateur vous orienter, entre linéaire ou résistant, à vous de voir en fonction de votre feeling. Ah oui, les keycaps sont sympathiques, avec une alternance de noir et de gris, ainsi que du rouge pour les touches Echap et Control. Un éclairage RGB est présent avec 19 effets disponibles, par contre il ne sera pas possible de le contrôler avec un logiciel. Pour le reste, on trouve un châssis en ABS, rigide et une barre de pied magnétique inclinable, pour plus de confort niveau ergonomie.

Le tarif de lancement est de 89,99$, ce qui reste assez agressif pour ce type de produit. Puisque ce Vissles-V1 est un des premiers modèles Bluetooth 5.1, celui-ci n'a pas réellement de concurrents sur le marché. Néanmoins, à titre d'exemple on pourra le comparer au Keychron K2 Wireless ou bien au KEYCOOL KC84. Reste qu'il n'y a pas foule sur ce format, qui à vrai dire est trop méconnu du public alors qu'il se révèle bien pratique pour une utilisation efficace pour du travail ou même du jeu. Si vous êtes intéressé, le lien est dispo un peu plus bas, malheureusement - ou pas - le clavier est en QWERTY ce qui pourra peut être freiner l'achat de ce type de matériel.