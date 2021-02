Nvidia a lancé ses portables via ses partenaires équipés des RTX 30 mobiles dévoilées au CES. Les machines avec les RTX 3060 sont en précommande depuis hier, forcément les prix piquent, mais restent dans la "norme" des portables gaming. On sait que le TDP est configurable par les constructeurs, avec le Dynamic Boost qui, selon les moments, fait chuter la consommation CPU de 15 W pour les attribuer au GPU qui voit la sienne augmenter de 15 W, la prépondérance du GPU étant globalement supérieure au CPU dans les performances générales. Nvidia ayant abandonné les appellations Max-Q pour des TDP configurables, et a associé ce terme pour la présence, ou pas, de ses technologies maison.

Techspot a testé la RTX 3060 dans sa variante 80/95 W et 115/135 W. Les deux machines (XMG Apex 17 de base avec composants différents) embarquaient deux CPU différents, ce qui, là aussi, ne permettra pas une comparaison directe entre GPU pour voir dans quelles mesures les TDP influent sur leurs performances. De plus, la définition 1080p reste très influençable par le CPU, même si les deux puces choisies sont proches avec un TDP de 45 W : d'un côté il y a un i7-10870H, de l'autre un Ryzen 7 5800H, toutes deux ayant 8 coeurs et 16 threads.

Au final, dans les jeux, la version 115/130 W est plus performante, forcément, même si les différences ne sont pas entièrement imputables au GPU, avec une moyenne de 11 %. Mais cette moyenne cache un grand écart, puisque la RTX 3060 115/130 W se montre plus lente de 0.9 % dans Death Stranding, et 25.9 % dans Metro Exodus. Pour situer les performances par rapport aux cartes passées du marché, la RTX 3060 domine la RTX 2060 (au même TDP 115 W) de 22% en moyenne, et égale la RTX 2070 Max-Q 90 W, et colle 72 % à la GTX 1060 90 W.