Vous ne vous attendiez pas forcément à ce que le 2.5 GbE arrive aussi vite, il faut dire que depuis que Qnap a dévoilé son mini switch profitant de la norme, les marques se font la course à qui sortira le produit le plus performant tout en restant abordable. Si l'on voit plus souvent passer des produits sans-fil, comme avec les dernières annonces en Wi-Fi 6E, il ne faut pas oublier qu'une infrastructure câblée reste forcément plus performante en conditions réelles. D-Link, après nous avoir présenté son routeur Mesh, arrive donc avec une nouvelle référence de commutateur et un adaptateur pour vos ordinateurs, de quoi proposer un passage en douceur vers ce cher 2.5 GbE.

Et voilà que nous arrive le DMS-106XT, un switch non manageable proposé par la société, avec un ensemble de ports 2.5 GbE mais aussi un port 10 GbE. On reste sur un format ultra compact, qui pourra parfaitement convenir dans une utilisation domestique, un bon point. Vous pourrez assurer 5 liens en 2.5 Gbit/s et un en 10 Gbit/s, ce dernier conviendra pour une connexion directement vers l'arrivée WAN ou bien d'autres équipements nécessitants une bonne bande passante. Un bouton permettant d'activer le mode "Turbo" est présent, l'utiliser activera une latence plus faible, ce qui est une bonne idée pour une utilisation sur des jeux vidéo ou du streaming demandeur. Au niveau du look, c'est un peu simpliste, avec du noir, des coins un peu arrondis et des témoins lumineux, rien qui sorte de l'ordinaire.

Vient ensuite le DUB-E250, un adaptateur USB-C vers de l'Ethernet 2.5 GbE, qui vous donnera accès à des débits vraiment rapides sur une machine dépourvue de cette norme. Vous pourrez par exemple l'utiliser sur un PC fixe, à la place d'un adaptateur PCI-E ou bien faire le choix de le prendre pour un laptop que vous branchez directement lors d'une utilisation plus poussée. Dommage que la société n'ait pas proposé directement un hub embarquant également quelques ports USB ainsi que des connectiques supplémentaires, ce qui aurait rendu l'accessoire bien plus polyvalent.