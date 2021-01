Alors que la nouvelle génération d’APU mobile AMD a été officialisée il y a moins d’une semaine, voilà que de nouveaux bruits de couloir se font entendre, cette fois-ci pour la génération suivante. Comme souvent, les informations proviennent d’ajouts au noyau Linux, plus précisément pour sa version 5.12, qui devrait paraître aux environs d’avril.

Dans la précédente 5,11, nous apprenions que de nouveaux modèles seraient à l’honneur, pourtant, le CES ne nous a pas vraiment éclairé quant à leur nom, caractéristiques et autres prix de vente : c’est donc dans la mise à jour suivante que nous retrouvons trace de VanGogh, un nom plutôt brumeux chez AMD. En effet, d’abord pensée comme l’après Renoir — comprendre donc, une Ryzen 5000 APU — avec Cezanne, il semblerait que le patronyme retenu ait finalement été Lucienne, puis Rembrandt pour les succéder. Est-ce que Van Gogh serait alors une branche des APU restée en Zen 2 avec une partie graphique améliorée, en tant que successeur de Lucienne pour les futurs Ryzen 6000U ?

C’est en tout cas ce que semble suggérer le code, puisque le petit nouveau serait sous architecture RDNA2 (enfin !) et supporterait de nombreux moyens de limiter la consommation comme le VCN/JPEG powergating, la possibilité d’éteindre certains blocs non utilisés, nommée GFXOFF ainsi qu’un contrôle à grains fins de la répartition de la puissance. Rajoutez de la DDR5 et quelques autres technologies par-ci par-là, et vous obtenez un candidat qui, sur le papier, possède de sérieux arguments pour une entrée de gamme pour joueurs. Affaire à suivre ! (Source : Phoronix)