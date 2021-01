Le constructeur TP-Link a annoncé du matos réseau cette semaine avec l'arrivée de plusieurs références compatibles avec le Wi-Fi 6E. Pour rappel, la société nous avait présentée son Archer AX90 en janvier 2020 et avait également mis en avant un routeur 4G tout neuf sur le marché. Eh bien voila que bien des produits nous sont présentés en cette période de CES, avec l'arrivée du Deco X76 Plus et du Deco X96, deux kits Mesh bien équipés qui devraient répondre aux besoins élevés de couverture Wi-Fi. Deux autres machines ont aussi été dévoilées, des routeurs centraux pour le coup, avec le Archer X96 et le AX206, qui permettront d'obtenir en théorie un niveau plus élevé de performance dans votre habitat.

Commençons par les kit Mesh, le Deco X96 supporte donc trois réseaux, en 2.4 GHz, 5 GHz et le tout nouveau 6 GHz. Les débit théoriques sont annoncés à 2402 Mbps en 6 GHz, 4804 Mbps en 5 GHz et enfin 574 Mbps en 2.4 GHz. Ensuite vous trouverez quatre antennes internes pour couvrir un maximum de surface et deux supplémentaires dites "intelligentes" qui viennent détecter les autres produits Mesh afin d'établir une connexion entre eux. Bien entendu, comme nous sommes face à un produit Wi-Fi 6E, nous avons le support des normes de multiplexages modernes, MU-MIMO, OFDMA ou Breaforming. Le processeur embarqué est un quadcore ARM moulinant à 1.5 GHz, un Cortex A53 de chez Qualcomm. Pour les connectiques, nous avons le droit à un port 2.5 GbE - une bonne chose pour l'arrivée WAN - et un port 1 GbE. Les dernières normes de sécurités sont intégrées à la machine, avec support WPA3 mais aussi l'ajout d'un pare-feu SPI fiable. Ce nouveau Deco X96 sera vendu par lot de deux unités, un produit au design à la mode, qui passera inaperçu dans une maison, avec son look d'enceinte connecté.

Vient ensuite le petit frère X76, un modèle qui est également compatible 6 GHz et qui propose des débits théoriques de 2402 Mbps sur le 6 GHz, 2402 Mbps en 5 GHz et enfin 574 Mbpps sur le 2.4 GHz. Nous gardons les quatre antennes internes et la compatibilité Mesh, mais nous perdons en revanche les antennes dédiées à l'amélioration du lien maillé. Les normes de multiplexage sont toujours là et le processeur reste le même que sur l'autre produit. En revanche, l'aspect connectique en prend un coup, avec uniquement trois ports 1 GbE, le modèle X96 se montrera donc plus approprié dans une utilisation centrale, alors que ce X76 fera plus office de satellite tout de même.

Pour ce qui est de l'Archer X206, nous avons moins d'informations, mais nous savons bien entendu qu'il s'agit d'un produit Wi-Fi 6E et qu'il sera donc tri-band. En cumulant le 5 GHz ainsi que le 6 GHz, la société annonce un débit théorique fixé à 4804 Mbps, alors que le 2.4 GHz se contentera de "seulement" 1148 Mbps. Ce sont des chiffres élogieux que nous avons là et il faudra vérifier en pratique si ces débits peuvent bel et bien se manifester en pratique. Pour la partie connectiques, nous trouveront quand même deux ports 10 GbE ainsi qu'un port 2.5 GbE, ce qui reste vraiment cohérent pour un produit qui se doit de faire office de routeur central un bon moment. On pourra peut être pester sur l'absence d'une range de ports supplémentaires, qui aurait pu éviter de devoir coller un switch au cul du bestiau.

Enfin vient s'ajouter le petit Archer X96, supportant la dernière norme sans-fil et offrant des débits théoriques de 2402 Mbps sur le 6 GHz ainsi que 4804 Mbps en 5 GHz avec 574 Mbps en 2.4 GHz. Ces machines utilisent d'ailleurs un processeur un poil plus cadencé, toujours avec quatre coeurs, mais une fréquence de 1.7 GHz. Niveau connectiques, nous avons un port 2.5 GbE, ce qui est assez light vous l'avouerez, a voir si des ports supplémentaires seront disponibles sur la bécane. Au final, ce Archer X96 ressemble beaucoup au X206, mais en version plus entrée de gamme.

Routeur Deco X96 Deco X76 ARCHER X96 / X206 CPU Quadcore Cortex A53 @1.5 GHz Quadcore Cortex A53 @1.7 GHz RAM Non communiqué ROM Mesh Oui Antennes 4 internes + 2 externes smart 4 internes 8 antennes externes Multiplexage MU-MIMO, OFDM, Breaforming Connectique 1 x 2.5 GbE + 1 GbE 3 x 1 GbE 2 X 10 GbE + 1 X 2.5 GbE ou 1 X 2.5 GbE Dispo Courant 2021 Prix attendu Non communiqué