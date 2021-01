Alors que la France a une incroyable chance... pour qui cherche une GT 710, Sapphire en profite pour lancer une RX 5700 XT un peu spéciale. À vrai dire, elle est destinée au monde pro, ce qui est assez inhabituel, ce GPU Navi 10 n'étant pas du tout orienté GPU Computing au sens large. Son nom, GPRO X070, ne laisse que peu de doute sur sa cible. Pourtant, les specs sont identiques aux cartes gaming de référence, à savoir 1607/1755/1905 MHz pour la base/gaming/boost. Par ailleurs, il n'y a que 8 Go de GDDR6 14 Gbps, ce qui est assez peu pour une telle orientation, on est donc en présence d'une RX 5700 XT tout ce qu'il y a de plus normal.

Mais quelle est sa spécialité du coup ? Elle est entièrement passive, avec un bon refroidisseur à 4 caloducs qui dépasse le PCB par l'arrière, mais aussi par le haut, ce qui ne lui permettra pas de rentrer dans tous les boitiers, encore que chez les stations, il y a de la place. Il faudra quand même un bon flux d'air pour calmer la belle, la représentation chez VDCZ en montre 9 dans une tour serveur, si c'est idéal en hiver, ça risque d'être too much en été ! On ne sait pas si on la trouvera au détail pour nous tous, possiblement sur Mazone, faut-il encore que nous sortions de cette satanée pénurie, rendez-vous second semestre 2021 !