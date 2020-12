Le constructeur japonais de matériel informatique IO DATA lance un nouveau modèle de routeur Wi-Fi sur le marché. Le secteur du sans-fil est très actif en ce moment, de nombreux acteurs lancent des références régulièrement et l'arrivée du Wi-Fi 6 n'a fait qu'accélérer ce mouvement. Par exemple, chez Netgear nous avons pu voir le XR1000 pointer le bout de son nez, un modèle gaming assez bien équipé. ASUS quant à lui voit les choses en grand, avec l'annonce du GT-AXE11000, un routeur supportant le Wi-Fi 6E et sa nouvelle plage de fréquence, un produit paré pour l'avenir. Eh bien ici, IO DATA passe aussi au 802.11ax, avec son tout nouveau WN-DEAX1800GR.

La première chose qui doit vous sauter aux yeux, c'est son look pas forcément des plus superbes. Oui, la société a toujours fait dans le simple, avec une référence qui ressemble fortement à du matériel professionnel. On retrouve une couleur grise un peu tristounette, un placement vertical et surtout, deux antennes externes placées sur le haut - surprenant. Au niveau des caractéristiques annoncées, c'est relativement classique. Les débits théoriques sont fixés à 1201 Mbps sur le 5 GHz et 574 Mbps sur le 2.4 GHz, ce n'est pas ce que nous avons vu de mieux, mais cela parait réaliste vu le placement de la machine. Nous n'avons malheureusement pas d'informations concernant le processeur embarqué ou bien la mémoire disponible sur la machine. Niveau connectiques, on trouve un port LAN 1 GbE et un port WAN 1 GbE - c'est un tout petit routeur donc - de quoi l'utiliser presque uniquement sur du Wi-Fi, ou alors il faudra lui adjoindre un commutateur en supplément. On retrouve les normes comme WPA2 mais aussi WPA3, ce qui rassure concernant l'aspect sécurité de l'engin.

Nous n'avons pas d'informations concernant la date de sortie, en revanche le prix proposé sera de 9800 Yen, c'est à dire environ 78 euros. Il y a d'ailleurs peu de chance que cette nouvelle mouture arrive à sortir de l'Asie - qui sait, avec un peu de chance. Le Wi-Fi 6 s'est décidément bien démocratisé et il ne manque pas de références à la vente. Si vous savez lire le japonais, alors on vous donne rendez-vous ci-dessous pour lire la fiche technique de ce WN-DEAX1800GR.