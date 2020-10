Corsair a levé le voile sur son nouveau bébé K100, s’ajoutant à une lignée déjà bien réputée de claviers de jeu de la maison ! En ce sens, le style et la forme du nouvel objet ne diffèrent pratiquement pas par rapport aux modèles précédents, Corsair est resté sur quelque chose de facilement reconnaissable par les fans, mais le constructeur a donc surtout joué sur d’autres aspects plus techniques.

Par exemple, c’est avec le K100 que débute la technologie d’hypertraitement Corsair AXON, dont la particularité est d’offrir un taux d’interrogation et une analyse de touche à 4000 Hz — contre 1000 Hz sur un clavier standard. Apparemment, cela devrait permettre un enregistrement 4x plus rapide des frappes par rapport à un clavier conventionnel. Toujours dans un esprit de vitesse, le K100 est proposé avec des Cherry MX Speed, mais plus notablement aussi avec les nouveaux interrupteurs optiques-mécaniques Corsair OPX, qui proposent un actionnement à seulement 1,0 mm ! Visiblement, les interrupteurs mécaniques au fonctionnement optique sont devenus le nouveau dada des claviers haut de gamme. Razer y fait déjà depuis un moment et Roccat aussi a emboîté le pas très récemment — pour servir une nouvelle génération de gamer qui va probablement finir par taper plus vite que l’ombre de leur main…

Quoi d’autre pour ce K100 ? Corsair et RGB vont généralement de pair, inévitablement le nouveau clavier dégouline de loupiottes et d'iCUE ! On y a donc droit à un éclairage LightEdge RGB sur 44 zones et une touche de commande iCUE multifonction — à personnaliser via le logiciel du même nom. La forme du clavier ne change pas des masses par rapport aux précédents Kxx, mais le design assez industriel est plus soigné que jamais, avec un châssis en aluminium brossé, un repose-poignet magnétique détachable en cuir synthétique très doux et mousse à mémoire de forme, et des touches à double injection PBT. Le clavier dispose aussi de 6 raccourcis dédiés aux macros et compatibles avec Elgato Stream Deck (Elgato, l’une des dernières acquisitions de Corsair). Sinon, le K100 embarque aussi un port USB et pas moins de 8 Mo de mémoire pour enregistrer jusqu’à 200 profils avec des macros et jusqu’à 20 réglages RGB. Overkill vous dites ? À peine !

Clairement, avec ce K100 s’annonçant costaud, propre, flamboyant et aux hormones Corsair veut réaffirmer sa position dominante sur le marché du clavier — dont il en serait le leader incontestable. Le K100 est disponible immédiatement chez les partenaires de la marque et via le site du constructeur, avec une garantie de deux ans. Par contre, il fallait s’y attendre, le tarif est particulièrement épicé : 249,99 € ! Les vaut-il vraiment ? Notre prochain test vous le dira…