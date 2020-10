C'était une rumeur qui naviguait comme ça, mais pas spécialement fondée, surtout qu'elle n'apparaissait pas dans les plans de Galax. Et là, elle reprend du poil de la bête, bien aidée par GIGABYTE qui a enregistré plusieurs références auprès de l'EEC à base de 3060 Ti. On l'imagine ainsi en tout cas puisque les dénominations intègrent toutes un T après le nombre 3060, ce qui laisse peu de place au doute. Pour autant, cela ne sonne pas le glas de la RTX 3060, à vrai dire Nvidia pourrait adapter ses plans à ce que sortira la concurrence rouge, et les 3060 et 3060 Ti sont un arsenal convaincant, comme toutes les x60 depuis des années, représentant le gros des volumes de ventes.

Quelles sont ces fameuses cartes GIGABYTE détectées ? On retrouve la RTX 3060 Ti, avec 8 gigots de VRAM. Il y en a une dans la série AORUS MASTER, une dans la gamme GAMING (OC), et deux EAGLE dont une OC.

• GIGABYTE RTX 3060 Ti 8GB AORUS Master (GV-N306TAORUS M-8GD)

• GIGABYTE RTX 3060 Ti 8GB GAMING OC (GV-N306TGAMING OC-8GD)

• GIGABYTE RTX 3060 Ti 8GB EAGLE OC (GV-N306TEAGLE OC-8GD)

• GIGABYTE RTX 3060 Ti 8GB EAGLE (GV-N306TEAGLE-8GD)

Tout cela prendra plus de sens courant octobre, en sachant que le 15, c'est au tour des RTX 3070 de rentrer en lice. La RTX 3060 Ti pourrait bien entrer plus tard, quand Navi sera là, histoire de ne pas faire de cadeau à son meilleur ennemi ! (Sources diverses)