Si vous avez récemment souffert constaté une mise à jour de G-Hub, sans vous être attardé davantage sur le changelog, eh bien sachez que c’était (enfin) pour une bonne cause ! On ne sait trop pour quelles bonnes raisons, autre que de pouvoir se vanter d’avoir les mulots gaming avec le plus de PPP, et ce sans aucun effort en particulier, mais Logitech a décidé de publier un firmware débloquant la possibilité d’aller jusqu’à 25 600 DPI ! Sacré bond pour un plafond précédent de 16 000 DPI, et le plus courant pour une souris de jeu moderne, mais attention, toutes les références ne sont évidemment pas concernées !

Pour en profiter, il faut avoir chez soi un modèle équipé du capteur fait-maison HERO 16K, à savoir : G903 HERO, G502 LightSpeed (nous l’avons essayée), Pro Wireless, G703 HERO, G604, G502 HERO, G403 et Pro. Il faut évidemment accepter de mettre à jour G-Hub (ou l’installer si vous l’aviez viré), puis se rendre dans l’onglet « Sensibilité » — et dire adieu à son curseur, car à 25 600 DPI vous ne le reverrez plus, ou si peu.

En fait, Logitech lui-même reconnaît que c’est largement overkill pour 100 % 99 % des joueurs, et par conséquent que personne n’y verra aucune différence. Mais c’est surtout une manière pour lui de montrer les capacités de son capteur maison — que l’on appellera désormais HERO 25K —, pour lequel le constructeur peut désormais vanter une « sensibilité de niveau sub-micronique » inégalée et confirmer qu’il n’a fait aucun compromis avec son hardware. Cela signifie aussi que la souris a besoin ni de correction ni de lissage pour atteindre un niveau de précision de 98 %, le tout avec une consommation x10 inférieure que les capteurs précédents Logitech G.