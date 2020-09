Voici une salve de pilotes graphiques. AMD a lancé ses Adrenalin 20.9.1. Pas de jeu au programme, mais des bugs corrigés. On notera que dans cette liste, on trouve encore les fameux écrans noirs / les crashes pendant le jeu (en faisant ALT+TAB), ou en visualisant du contenu vidéo sur les navigateurs sur un second écran avec les RX 5000. Project Cars pouvait offrir des performances asthmatiques lorsque les overlays du Radeon Software étaient activés, déjà que le jeu n'est pas bien véloce naturellement ! Les erreurs 1603 et 195 pouvaient arriver en installant les pilotes Radeon Software sur les Ryzen 3 et 5 mobiles. Il y en a d'autres que vous pouvez trouver sur le changelog.

Quant au caméléon, il profite du lancement des cartes Ampere pour dévoiler ses Geforce 456.38. Ils apportent le support du Ray Tracing sur Fortnite, mais aussi le DLSS, Nvidia Reflex et une map customisée pour RTX à la manière de ce qui est fait sur Minecraft. Mafia Definitive Edition est de la partie, tout comme Halo 3 ODST. Évidemment les RTX 3080 sont supportées, mais aussi la future RTX 3090 qui arrivera la semaine prochaine. Il est possible de monitorer les Geforce 600 et plus via le GFE, tout comme activer l'Auto Performance Tuning pour les 2 générations de RTX. Enfin CUDA passe en version 11.1. Là aussi, le changelog est énorme, aussi vous pouvez le découvrir sur ce lien.