Lorsque l'on parle de boîtier, on cite souvent Corsair, bequiet! ou Phanteks. Pourtant, d'autres sociétés sortent régulièrement des références aux arguments recevables, comme par exemple chez Sharkoon, qui nous propose aujourd'hui de découvrir un nouveau produit. Pour rappel la marque a récemment annoncé son boitier REV100, avec son concept vertical assez original et aussi avait mis en lumière son TG5 Pro RGB, qui lui reste beaucoup plus classique dans sa conception. Eh bien, cette fois-ci, c'est au CA300T de pointer le bout de son nez, un boîtal qui devrait plaire au plus grand nombre, avec son châssis en métal et son panneau en verre trempé.

Oui, ce nouveau produit de chez Sharkoon est dans l'esprit de ce qui se fait actuellement sur le marché. On retrouve des traits qui peuvent faire penser aux boitiers "Airflow" de chez Corsair, c'est un look qui plait la plupart du temps. Cette référence prend en charge les mobales format E-ATX au maximum, pourra prendre les ventirad de 165 mm de haut et les radiateurs GPU de 425 mm de long. Autant vous dire que vous pourrez positionner quasiment tout ce qui se fait dans le marché, dans une boîte qui a de place à vrai dire, avec ses dimensions de 50,5 X 23.5 X 52 cm pour une masse de 14,7 kg - vous pouvez faire la muscu avec.

Pour le stockage, vous avez le choix, avec la possibilité de rentrer quatre périphérique 3.5" et 7 en 2.5". Au niveau des moulins, vous pourrez en positionner trois de 120 mm au top, trois en façade et enfin un dernière au dos. À noter que quatre ventilateurs - RGB, youhou - sont livrés préinstallés, vous avez donc déjà de quoi bien brasser. Si vous souhaitez faire un watercoulinge, ce Sharkoon se prête assez bien à l'exercice, avec la possibilité de mettre un 420 mm à l'avant et un 360 mm au top, de quoi garder bien au froid votre configuration.

Bon, comme vous pouvez le voir, c'est un produit adapté pour qui souhaite faire une configuration musclée, tout en gardant de la place dans son châssis. De plus vous aurez le droit à un connecteur Type-C USB 3.2 Gen 2 et deux USB 3.0 sur le panel, ce qui en fait une référence intéressante pour son prix. Parce que oui, ce ELITE SHARK CA 300T se trouvera à 149,9 euros et donc se confrontera à des références comme le Lian Li PC-O11 Dynamic, le Fractal Design Meshify S2 ou bien les plus classiques Silent Base 800 de chez bequiet!. Il y a vraiment beaucoup de produits sur ce segment, le choix se fera donc en fonction des vos besoins et de vos goûts !