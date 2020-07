Chez Acer, les écrans arrivent rarement seuls, surtout dans le milieu et vers le bas du tableau. Ce sont donc quatre nouvelles références d’une énième nouvelle série que le constructeur officialise aujourd’hui. En attendant une vraie évolution du côté des technologies d’affichages, les fabricants se battent là où ils peuvent, souvent sur la présentation du produit et son prix, car il est parfois un peu difficile de s’affronter sur le plan technique lorsque la majorité des dalles sortent des mêmes 3/4 usines majeures. Vous l’aurez compris, n’attendez pas des XZ2 une révolution, dont tout le monde n’a de toute manière pas besoin ou les moyens. La demande est forte sur le marché de l’écran gaming, il est donc parfaitement normal que les fabricants cherchent à l’inonder en rafraîchissement leur catalogue quasiment au fil des révisions de dalles. Intéressant tout de même ce quatuor XZ2 ?

Acer XZ2 XZ322QU Pbmiiphx ZX272 sbmiiphx

XZ242Q sbmiiphx (+ Pbmiiphx) Carrelage 31,5 pouces, VA 2560 x 1440 incurvée 1500R 27 pouces, VA 2560 x 1440 incurvée 1500R 23,6 pouces, VA 1920 x 1080 incurvée 1500R Taux de Refroidissement 48 - 165 Hz AMD FreeSync Premium DisplayPort VRR 48 - 144 Hz AMD FreeSync Premium DisplayPort VRR 48 - 144 Hz AMD FreeSync Premium DisplayPort VRR Temps de riposte 1 ms VRB (Virtual Response Boost, l'équivalent MPRT) 1 ms VRB 1 ms VRB (4 ms pour le modèle Pbmiiphx Contraste typique 3000:1 3000:1 3000:1 Éclat 400 cd/m2 400 cd/m2 400 cd/m2 Hache des Hères Display HDR400 Display HDR400 Display HDR400 Trucs de licornes 8-bits sRGB @ 95 % 8-bits sRGB @ 95 % 8-bits sRGB @ 95 % Connectique HDMI, Displayport, prise casque HDMI, Displayport, prise casque HDMI, Displayport, prise casque Flexibilité Hauteur : + 120 mm Inclinaison AV/AR : -5° à 25° VESA 100 x 100 Hauteur : + 120 mm Inclinaison AV/AR : -5° à 25° VESA 100 x 100 Hauteur : + 120 mm Inclinaison AV/AR : -5° à 25° VESA 100 x 100 Autres trucs HP 2 x 3 W HP 2 x 3 W HP 2 x 3 W Déduction salariale 450 € 350 € 210 € Liberté Immédiate Bible XZ322QU Pbmiiphx ZX272 Sbmiiphx XZ242Q sbmiiphx (+ Pbmiiphx) Exemple de concurrent ROG Strix XG32VQ TUF VG32VQ Optix MAG322CQR Odyssey C32G75TQSU Agon AG273QCX AORUS CV27Q XG27WQ VG27WQ MPG27CQ2(R) LC27HG70 C24RG50FQU VX2458-C Optix MAG241CV

Difficile parfois de déchiffrer les pages produits d’Acer, souvent incomplètes, parfois avec de p’tites erreurs comme "FreeSync" et "Free-Sync" sur la même page. D’autant qu’il ne s’agit ici même pas de FreeSync tout court, mais bien de FreeSync Premium - les écrans ont aussi du HDR, mais ils ne remplissent visiblement pas tous les critères pour FreeSync Premium Pro. En dépit de la volonté d’AMD de simplifier sa certification FreeSync, certains constructeurs ont encore du mal à y adhérer, et des revendeurs d’ailleurs aussi...

Pour le reste, les caractéristiques des écrans ne sont pas inintéressantes, notamment pour le modèle 27", qui représente probablement le juste milieu attractif pour la majorité des joueurs avec sa définition QHD et ses 144 Hz, et pour ceux ne souhaitent pas toper du 32". Bien entendu, on s’interrogera toujours un peu sur l’intérêt d’une dalle incurvée sur de telles diagonales, mais bon. Sur le terrain, les modèles d’Acer sont dans l’ensemble plutôt bien placés par rapport à leurs concurrents aux caractéristiques semblables, quelle que soit la diagonale, ils devraient s’en sortir !