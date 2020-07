ASUS présente un nouveau routeur milieu de gamme proposant du Wi-Fi 6 et surtout une compatibilité Mesh. La marque avait déjà lancé une version mise à jour "Mini" de ses ZENWIFI, mais aussi des modèles plus "Gaming" avec ses AX82U et AX86U. C'est donc naturellement une machine qui se veut moins onéreuse qui vient compléter le catalogue et proposer du Wi-Fi 6 à moindre coût. Voici donc le RT-AX55 et ses courbes assez simplistes pour le coup, mais avec un petit look gamer assumé, dans la continuité de la gamme ASUS.

Le produit est donc compatible avec la dernière norme sans-fil Wi-Fi 6 et pourra fournir, avec ses quatre antennes, une bande passante théorique de 574 Mbps sur le 2.4 GHz ainsi que 1201 Mbps via le 5 GHz. Comme d'habitude, on retrouve la compatibilité avec les normes de multiplexage (OFDMA, MU-MIMO) qui apporteront logiquement plus de stabilité et une amélioration de la latence. Pour le matériel embarqué, on trouve un CPU quadcore - probablement Broadcom comme sur le AX88U - moulinant à 1,5 GHz épaulé par 256 Mo de mémoire vive et une ROM de 128 Mo pour l'OS.

Pour les connectiques, vous aurez le droit à quatre ports LAN et un port WAN, tous en 1 GbE. On regrettera par contre l'absence de ports USB pour les périphériques, une fonctionnalité bien pratique (partage de fichiers smb ou petit cloud perso...) pourtant présente sur beaucoup d'autres routeurs abordables.

Comme évoqué dans un article précédent, on espère que les problèmes de l'OS auront été corrigés et que vous n'aurez pas à passer par certaines solutions alternatives. Le routeur intègre logiquement toutes les fonctionnalités intéressantes d'un routeur moderne (Firewall, QoS, NAT...), vous ne devriez pas avoir de problème de ce côté-là.

Bon passons à ce qui nous intéresse, puisque ce routeur est compatible Wi-Fi Mesh avec la technologie constructeur AiMesh. Il sera donc possible de coupler ce modèle - qui franchement se prédestine à être un routeur central - avec des périphériques pour étendre la couverture Wi-Fi dans votre domicile. Comme la plupart du temps, ce routeur n'a de gamer que son look et ne propose pas réellement de différence avec un routeur classique. On regrettera ce design un peu plastique et franchement pas avantageux à notre goût (bon c'est pas Netgear certes).

Nous n'avons pas encore d'informations sur le tarif de lancement, face à la concurrence, ce routeur devrait se confronter logiquement au TP-Link archer AX50 qui est proposé à un tarif d'environ 130 euros, mais qui n'embarque qu'un dual-core. Enfin une machine abordable en Wi-Fi 6 chez ASUS nous direz-vous, sauf qu'il faut s'attendre à une certaine surtaxe sur le skin gaming, un peu dommage à vrai dire. Sur le papier cette machine a réellement tout pour plaire et pourtant, son placement tarifaire sera décisif.