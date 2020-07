Nvidia a lancé ses pilotes 451.67 qui sont là pour optimiser l'expérience de jeu pour 3 titres majeurs. Le premier est F1 2020, et on a vu hier que les Geforce étaient moins à l'aise sous DX12 que DX11 avec ce moteur, mais ce n'est pas une nouveauté. Les deux autres jeux sont animés par le même moteur, le Decima Engine, et sont très attendus. Ce sont Death Stranding qui s'apprête à débouler sur PC, et Horizon Zero Dawn.

Il y a des bugs corrigés quand même : le taux maximal de rafraichissement peut monter à 144 Hz en HDMI, alors qu'il était bloqué à 120 Hz. Detroit Become Human ne devrait plus crasher aléatoirement, sous Adobe Première, les ajustements faits dans le panneau de contrôle Lumetri ne devraient plus générer une vidéo bruitée. Tout le reste concerne les Notebooks, avec des gags sous The Witcher 3 et Optimus, des soucis avec G-Sync + VSync activés en mode clone, ou encore avec la GTX 1050 Ti qui faisait des écrans bleus/PC figé/Système ne répondant plus.

Ce n'est pas tout. L'arrivée mardi prochain de Death Stranding a incité Nvidia à offrir le jeu en bundle pour tout achat d'une RTX Turing, ce qui court sur la gamme depuis la RTX 2060 à 2080 Ti, en incluant bien entendu les SUPER. Elle démarrait hier, et se termine très rapidement le 29 juillet, avec code à obtenir jusqu'au 31 août maximum. Il est étrange de voir une offre si courte, on pourrait même penser que ce serait pour faciliter l'élimination des stocks de Turing, en vue d'Ampere très prochainement ?