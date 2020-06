Le constructeur Thermaltake a annoncé tout un tas de nouveaux boîtiers assez sympathiques, dont un Core P8 TG assez surprenant. Cette année, la marque avait d'abord proposé quelques mises à jour de sa RAM et mis sur le marché quelques nouveaux AIO, mais nous n'avions pas encore d'infos sur les boîtiers. Le problème est désormais résolu avec quatre références qui viendront rejoindre le catalogue de la marque : les DistroCase 350P, Tower 100 mini, AH T200 et enfin Core P8 TG.

Nous commençons donc par le DistroCase 350P, un boîtier moyen ATX pour gamer avec un look assez similaire au Core P3 que l'on connaît bien. Le châssis de ce nouvel arrivant est modulaire et pourra donc être adapté en fonction de vos besoins/utilisations. D'ailleurs, celui-ci intègre directement un éclairage RGB monitorable. Alors oui, on aime ou on n'aime pas ce design "planche de bench", mais Thermaltake a toujours joué sur ce terrain la et il serait peu judicieux de leur le reprocher vu les tarifs proposés pour un P3 par exemple - gare à la poussière tout de même. À noter qu'une pompe D5 et un réservoir sont présents le boîtier, permettant de faire un watercooling facilement, un boîtier vraiment prêt à l'emploi directement. Ce concept est original, mais le look fait donc très plastique avec l'utilisation de PMMA. On évitera les configurations avec un ventirad du coup, cela ne serait pas très esthétique et surtout inapproprié pour un tel boital (130 mm max de hauteur).

Le Tower 100 Mini, comme son nom l'indique est un boitier mini ITX ayant un look vertical similaire au Tower 900. La carte graphique (320 mm max) se retrouve malheureusement un peu coincée sur la gauche du boîtier, à voir si cela impacte négativement la ventilation. Pour les moulins, pas beaucoup de possibilités, on se contente d'un 140 mm en bas et d'un 120 au top, le minimum pour caler un petit watercooling AIO. Il sera quand même possible de mettre un ventirad de 180 mm max de hauteur, ce qui rend ce boîtier compatible avec tous les modèles du marché. Pour les connectiques on reste sur du simple USB-C et USB 3.0, avec les prises jack habituelles. Au final, ce produit n'a pour intérêt premier que de fournir le look du Tower 900 en petit format, tout en conservant la façade en verre trempée.

On passe au AH T200, un boîtier aux allures de vaisseau ou de cockpit d'hélicoptère - à vous de choisir - au format Micro ATX. Le produit reprend le look du AH T600 qui lui proposait de plus grosses dimensions avec du ATX. Ce sont 5 fenêtres en verre trempées qui sont présentes pour amplifier ce design atypique et vous permettre de faire un build unique. Il sera possible de mettre un watercooling AIO 240 mm au top ou bien 280 mm à l'avant et prendra en charge les ventirads de 150 mm max (un peu léger). Pour ce qui est du GPU, il sera possible de mettre une carte jusqu’à 320 mm de longueur, donc quasiment tout ce qui se trouve sur le marché.

Et voici le Thermaltake Core P8 avec son design fait de verre trempé et de démesure. Il sera possible de positionner jusqu’à 18 ventilateurs pour refroidir votre configuration - cela fait beaucoup quand même - et donc faire des boucles de watercooling très élaborées. Les dimensions de la bestiole sont impressionnantes avec du 660x260x626 mm pour une masse de 22,6 kg. Bien entendu, nous sommes sur un format E-ATX, avec une prise en charge des plus grosses cartes mères du marché. Il sera possible de mettre des cartes graphiques allants jusqu’à 320 mm de longueur et du ventirad de 180 mm de hauteur, vous avez donc pas mal de libertés sur ce produit.

Les ventilateurs peuvent être positionnés un peu partout, quatre à l'avant, en latéral, en bas et même au top. À l'arrière vous pourrez mettre deux moulins supplémentaires pour la ventilation - bon, pas sûr que mettre autant de ventilateurs soit bénéfique pour vos oreilles, mais bon, vous avez le choix. On conserve toujours ce design vertical pour la carte graphique et cette possibilité de mettre l'alimentation en latéral, la patte Thermaltake est toujours la !

Ces nouvelles références viennent étayer le catalogue de la marque et renouveler un peu les gammes existantes. Nous n'avons pas encore de date de sortie ou de tarif, mais nul doute que le modèle P8 devrait coûter assez cher. Pour le reste des modèles, aux vues du positionnement des références similaires, on devrait avoir des tarifs entre 150 et 200 euros, hormis pour le DistroCase 350P, qui pourrait être très onéreux, la faute à son matos de watercooling intégré.

Ces boitals pourraient fournir une belle alternative au très sobre Lian-Li TU150A en ITX et au In Win 305 dans une utilisation ATX par exemple. Reste que ces modèles Thermaltake proposent des look très sympas - du moins très originaux - et qui pourront ravir les adeptes de configurations blingbling avec exposition au RGB. Rendez-vous dans quelque temps - avec possiblement une sortie des boîtiers en août - pour les fiches techniques et les infos complémentaires !