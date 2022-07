Une fois n’est pas coutume, parlons de langage de programmation ! En matière de haute performance, le C possède ses fervents défenseurs et fait valoir des qualités certaines notamment en pour ses possibilités poussées d’optimisation, son âge (première version en 1972 !) se fait sentir, notamment lorsqu’il s’agit de multithreader une application et par sa verbosité parfois atroce. Pour le succéder, le C++ est venu au monde (1985), mais les multiples extensions qui ont suivi font de lui un langage tentaculaire, pas forcément du plus facile à manier correctement : nombreux sont donc ceux souhaitant sa mort. Ainsi, des tentatives comme Rust et Go ont été développées pour pallier ces défauts, mais aucune n’a pour le moment réussi à s’imposer autant dans les mémoires que les deux langages précédemment cités.

Cette fois-ci sera peut-être la bonne, en tout cas selon les ingénieurs de chez Google, qui ont développé le langage Carbone (notez la parenté avec « C ») en se basant de l’infrastructure LLVM pour compiler le bousin, approchant ainsi le C++ sur le plan de la vitesse d’exécution. Notez que les gus n’en sont pas à leur coup d’essai, puisque Go et Dart ont également été initialement développés par le géant du web : à vous d’en tirer vos conclusions ! Côté fonctionnalités, le langage a été désigné pour faciliter au maximum la transition depuis le C++ (taclant le Rust sur ce domaine) : orientation objet et héritage sont de la partie, tout comme le système de template. En outre, le Carbon se vante de garanties mémoires plus strictes (ce qui permet dans certains cas une optimisation plus poussée par le compilateur, donc plus de performances) sans pour autant sacrifier les pointeurs ni les manipulations au bit près des données. Pour une partie des codes, la traduction depuis le C++ peut même être effectuée automatiquement, et les fonctions définies en C++ et en Carbon peuvent être indifféremment par l’un ou l’autre des langages : pratique pour les migrations !