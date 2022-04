Le jeu Dune Spice Wars vient de sortir en accès anticipé chez Steam. C'est donc très incomplet, avec des bugs, et le jeu s'enrichira au fur et à mesure, le temps de finaliser le développement qui prendra... le temps qu'il faudra. Si vous êtes d'un naturel festif, vous savez à quel point il est très compliqué de manger et piss.r en même temps, en revanche dans le jeu, vous devez vous occuper du marché des épices. Manifestement, si vous êtes le roi du Curry (qui est un assemblage d'épices), vous êtes le roi tout court. Avant de se pencher sur le test GPU, sachez que c'est l'Unity qui mouline.

GameGPU applique la même formule. FHD, QHD et UHD. En FHD, les RTX 3070 Ti à 3080 Ti, sans oublier la RTX 2080 Ti, sont devant et à égalité, mais de très peu par rapport au lot RX 6800/6900 Series qui plafonnent également à la même valeur. En bas au fond, la GTX 1070 offre quand même 68 ips, ce qui est tout à fait respectable pour jouer. Dès qu'on grimpe en QHD, le château de cartes se casse la pipe ! Seules les RTX 3080 et 3080 Ti restent à la même valeur qu'en FHD, toutes les autres y perdent plus ou moins des plumes selon la hiérarchie dans les gammes AMD et NVIDIA. Et c'est la RX 6600 qui se paye le bonnet d'âne, juste derrière la GTX 1070. Enfin, en UHD, ça chute encore plus, que c'est étonnant ! Si on considère 50 ips pour jouer convenablement, il y a malgré tout un sacré paquet de cartes qui résistent. La GTX 1080 étant à 48, elle est la plus proche des 50 par le bas, viennent ensuite les cartes RDNA 1, Vega, la RX 6600 et la GTX 1070. Clairement ce n’est pas encore optimisé, mais ça permet quand même d'y jouer sans réelle contrainte technique, même si ce n'est pas le décollement de rétine visuel, loin de là !