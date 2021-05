Cataclysme, calamité chez DELL ! En effet, du fait d’un logiciel (Windows, utilisateurs du pingouin, réjouissez-vous) responsable de... on ne sait pas trop quoi, mais utilisant le fichier dbutil_2_3.sys , une escalade de privilège est possible, permettant à quelqu’un possédant les droits d’exécution sur votre machine d’en prendre totalement le contrôle. Clairement pas de quoi se réjouir, donc, ces failles étant parmi les plus graves connues.

Fort heureusement, les moyens d’y pallier sont nombreux : soit en passant par l’utilitaire de la firme, soit par une mise à jour manuelle, soit en... supprimant le fichier, situé soit dans C : \Users\votre_session\AppData\Local\Temp ou dans C : \Windows\Temp . Selon la firme, le fichier en question serait relatif au firmware de la machine, ce pourquoi il vous est fortement conseillé de réinstaller les utilitaires fournis sur le site constructeur... une situation hautement douteuse, nous devons avouer !

En outre, avec pas moins de 380 modèles concernés allant des Latitudes aux G-Series, en passant par les Inspiron, certains remontant jusqu’à 2009 (!), vous pouvez être certains qu’une partie des utilisateurs resteront vulnérables... Une raison de plus d’éviter ces genres de logiciels propriétaires plus ou moins inutiles ? (Source : TechSpot)