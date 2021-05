Cela faisait un p'tit moment qu'on n’avait pas abordé les statistiques de Backblaze, des chiffres offrant souvent un aperçu intéressant sur la fiabilité des derniers gros disques durs déployés dans les datacenters, les nouvelles données fraîchement partagées par l'opérateur de 4 centres de données et 175 443 disques durs (dont 171 919 éligibles pour ces relevés trimestriels, excluant les modèles de tests et ceux ayant moins de 60 heures au compteur) tombent donc à pic ! D'ailleurs, notre dernier blabla sur le sujet remonte à 2020 et concernait également les chiffres des trois premiers mois de l'année.

À ce moment-là, le décompte était de 129 764 disques durs, dont 5 modèles HGST, 8 modèles Seagate et 2 de Toshiba. La liste de 2021 est un peu plus longue, puisqu'on dénombre 6 références HGST, 11 références Seagate, 4 références Toshiba et 2 de chez Western Digital. Les capacités vont de 4 To à 16 To. Backblaze a bien testouillé du 18 To de chez Seagate, un modèle finalisé sur le plan technique, mais dont le firmware ne l'est pas encore, il n'a donc pas été pris en compte.

Pour un total de 14 981 658 heures de fonctionnement pour l'ensemble de son parc de disques durs durant le trimestre, le taux de panne annualisé n'aura été que de 0,85 %, ce qui est mieux que les trimestres précédents et représente la 4e baisse consécutive, sans toutefois oublier que bon nombre de nouvelles unités ont été ajoutées ces derniers mois. Fin 2020, le taux de panne annualisé collectif était de 0,95 % pour 162 299 disques. Mention spéciale pour le modèle 6 To de Seagate et 4 To de Toshiba, n'ayant enregistré aucune panne ce trimestre et dont le taux de défaillance depuis leur entrée en service il y a presque 6 ans est de moins de 1 % ! Backblaze met aussi en avant le bon début des références de 16 To de Western Digital et Toshiba, en service depuis plus de 4 mois et aucune sans panne pour l'instant. Leur évolution sera minutieusement surveillée, ainsi que celle des références de 16 To de Seagate et 14 To de Toshiba, également des ajouts assez récents. Dans l'ensemble, ce serait donc plutôt prometteur pour les nouvelles générations.

Backblaze aborde également le sujet des SSD, qu'il utilise depuis 2 ans, pour l'instant essentiellement comme disque de démarrage et de stockages des logs, fichiers de diagnostics et autres petits fichiers, mais rien qui n'appartienne à l'un de ses clients. Il est donc désormais possible de comparer HDD et SSD utilisés pour booter.

Au premier coup d’œil, il apparaît un taux de pannes annualisé largement en défaveur des disques durs dans le cadre de ce type d'usage. Néanmoins, il ne faut pas ignorer le fait que l'âge moyen des disques durs est beaucoup plus élevé et que ceux-ci sont donc actifs depuis bien plus longtemps, tandis que le plus vieux des SSD n'a que 30 mois, contre 96 pour le doyen des disques durs. De ce fait, ces données ne suffisent pas vraiment à établir d'emblée la supériorité du SSD à l'alternative mécanique dans ce cas de figure. Backblaze va néanmoins se pencher sur le sujet au fil des prochains mois, afin d'analyser toutes les données et d'avoir un meilleur aperçu des tendances sur les premières années d'utilisation. Voilà qui pourrait effectivement être intéressant. Rendez-vous au prochain trimestre ?

Pour l'anecdote, une question a été posée dans les commentaires du site quant à l'impact éventuel d'une pénurie de disques durs (et mous) à cause de l'émergence de la crypto Chia. L'auteur du billet a répondu que tout va bien pour le moment, Backblaze possédant des stocks conséquents et profitant d'une relation directe privilégiée avec les fabricants, mais qu'il gardera tout de même un oeil sur l'évolution du phénomène. (Source)