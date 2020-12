Oui, nous repartons pour une session modding avec une création plus classique que les dernières que nous avons pu voir sur le Comptoir, mais qui reste pourtant très intéressante dans sa conception. Si vous vous souvenez bien, nous vous avions présenté il y a quelque temps des modding un peu foufou, avec par exemple le PC Toaster ou bien le PC Valise, deux créations très originales et dont nous avons apprécié parler. La semaine dernière, nous sommes passés du côté de chez AKMod, avec le AQUA REFINED, qui embarquait un châssis totalement personnalisé ainsi qu'un positionnement atypique des composants de l'ordinateur. Aujourd'hui, rien de très surprenant, mais un build très agréable à regarder, qui arrive à garder un certain côté strict, avec un maximum d'angles. Voici le Dragon Greenhorn de Mithiral76 !

Visuellement, difficile de reste inerte face à un tel travail. On retrouve une alternance de nuances de vert et une prédominance du noir, qui vient contraster et apporter un style un peu "laboratoire" au PC. Vous constaterez que deux réservoirs sont présents, ce qui permet de bien remplir le boitier et surtout de proposer deux boucles distinctes pour le refroidissement, mais nous y reviendrons plus tard dans ce billet. Un nombre impressionnant de moulins est présent, la couleur noir et la sobriété ont été privilégiés, ce qui est tout à fait louable. Le rendu global fait haut de gamme et le tout est particulièrement impressionnant, difficile d'imaginer qu'une petite config se cache derrière un tel visuel !

La configuration, parlons-en justement ! On retrouve un processeur Intel Core i7-7920X monté sur une mobale ASUS Rampage VI Extreme. Le CPU a été overclocké à 5 GHz pour une tension de 1.375V, vous imaginerez donc facilement la quantité de watts à dissiper sur un tel machin. Rien n'est fait à moitié, cela ne rigole pas sur ce Greenhorm Dragon, avec de la DDR4 cadencée à 4266 MHz de chez G.Skill, 32 Go de Trident Z Royal, rien que ça. Pour la carte graphique, nous avons le droit à la célèbre GTX 1080 Ti, reine du gaming en son époque, ce sont des modèles FTW3 HYBRID de chez EVGA qui accompagnent ici ce mod. Pour le stockage, nous avons un SSD 970 EVO de chez Samsung au format M.2 en 1 To et aussi un 960 EVO 500 Go en supplément. L'alimentation n'a pas non plus été laissée de côté, avec un modèle SuperNOVA de chez EVGA en 1200W, de quoi alimenter plusieurs configurations comme celle-ci.

Processeur • Intel Core I7-7920X @ 5GHz

Carte mère • ASUS Rampage VI Extreme

Carte graphique • EVGA GTX 1080 Ti FTW3 HYBRID X2

RAM • G.Skill Trident Z Royal 4266 MHz

SSD • Samsung 970 EVO 1 To + 960 EVO 500 Go

Alimentation • EVGA P2 1200 80+ Platinum

Boîtier • Lian Li PC-V3000

Watercooling • Custom loop

Pompe • D5 Aquacomputer

Radiateur • Black Ice Nemesis 240 + 480 + 480 mm

Waterblock • Heatkiller IV Pro + EK-FC1080 GTX Ti

Reservoir • HEATKILLER Tube 200 D5

Le refroidissement est également assez musclé, avec plusieurs radiateurs imposants pour refroidir tout ce beau monde et deux boucles distinctes, pour la partie GPU ainsi que la partie CPU. Les radiateurs sont des Black Ice Nemesis, en premier nous avons un 240 mm, qui sera épaulé par deux modèles 480 mm, si l'on prend la théorie des 100W pour 120 mm, on se retrouve avec une grossière estimation à 1000W de dissipation, autant dire du très très lourd. Pour souffler sur tout cet attirail, ce sont 11 moulins de chez InWin qui ont été sélectionnés, des Polaris RGB qui auront aussi une certaines fonctions décorative dans le build. Deux réservoirs Watercool HEATKILLER Tube 200 D5 viennent s'ajouter sur ces boucles, de quoi en plus ajouter un aspect décoratif et laisser entrevoir le liquide de refroidissement. Pour les pompes, ce sont D5 de chez Aquacomputer qui assurent le punch nécessaire pour faire circuler tout ce liquide. Le tubing est rigide et esthétique, le travail est admirable et comme d'habitude, les raccords utilisés sont de chez Bitspower - tellement évident. Pour les waterblock, c'est du EKWB, avec un Heatkiller IV Pro pour le processeur et un EK-FC1080 GTX Ti pour la partie GPU.

Et oui, toujours pas de partie Workblog pour ce modding, mais nous avons mieux à vous présenter. L'auteur de cette création a mis à disposition des photos de son setup, avec un dual-screen de chez ASUS, des PG27UQ en 4K 144Hz et le beau bureau qui va avec ! Alors, régalez-vous, sur ces simples clichés, avec une thématique bien respectée et un rendu très propre. Enjoy !