Cyberpunk 2077 arrive, enfin, sauf catastrophe mondiale et inter planétaire ! Certains ont déjà le jeu dans les mains, ce sont les testeurs qui vont pouvoir fumer le titre pour préparer leur papier pour le jour J, soit le 10 décembre. La tentation est grande pour certains de streamer en mode ninja, ni vu ni connu, ou de faire une vidéo du jeu et de la faire publier par quelqu'un d'autre. Pour autant, toutes ces personnes sont averties par le patron.

Si le moindre contenu est déposé sur la toile, il sera fermé automatiquement par le gendarme de CDPR. Le but d'une telle demande ? Que l'ensemble des futurs acheteurs du jeu ne soit pas spoilé en avance, et que tout le monde découvre en même temps le titre, ses secrets, mais en son âme et conscience. C'est aussi une façon de réclamer du respect vis-à-vis de ce projet colossal initié par les Polonais, et qui aura pris presque une décennie pour voir le jour.