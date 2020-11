C'est lundi, c'est modding sur le Comptoir et nous avons comme toujours du lourd à vous présenter ! Rappelez-vous, nous avions pu partir pour des contrées givrées avec la création de chez Hardware31 et son modding Glacier, franchement réussi. La semaine dernière, c'était au tour de AK MOD avec son Phantom Plane, avec la prouesse de rentrer une carte mère grand format dans un boîtier Mini-ITX, le tout avec un watercooling impressionnant. Pour le coup, cela devrait rester plus classique comme création, avec un PC proposé pour les 50 ans d'Intel, respectant la thématique de la marque, le tout avec un gros travail de refonte sur le boital.

Dès le premier coup d'œil, on remarque quand même qu'il se dégage une certaine harmonie de ce mod. Non, il n'est pas non plus reposant, mais les couleurs et le design correspondent parfaitement à ce que renvoie Intel dans son design. Alors oui, c'est plutôt les anciennes couleurs Intel, puisque vous savez que la marque a changé ses logos par quelque chose de plus moderne. On retrouve un gros CoolerMaster Cosmos - les moddeurs l'aiment bien celui-là - avec une façade customisée fortement. Encore du bleu et du blanc, on reste dans l'esprit, avec un style "nuage de mot" et une sélection des plus marquants. On voit par exemple l'ancien "Intel Inside", le Pentium et les dates phares, un bel hommage à une marque qui aura marqué le marché CPU durant bon nombre d'années. Bon, ça aussi vous avez du le remarquer, le cache alimentation porte le logo de la société, mais ce n'est pas tout ! Regardons le dos du châssis, puisque c'est là que c'est impressionnant, avec un portait minimaliste des trois figures de chez Intel, c'est-à-dire Gordon Earle Moore, Andrew Grove et Robert Noyce.

Mais y'a quoi dans le PC chef ? Du gros matos pardi ! Avec un processeur Intel Core i9-9900K, roi du gaming en son temps, le tout monté sur une grosse mobale ASUS ROG MAXIMUS XI Formula. Pour épauler ce matériel, on retrouve aussi 32 Go de Trident Z Royal RGB de chez G.Skill, en 3000 MHz. La partie stockage est totalement Intel, avec un Optane 64 Go et un SSD Intel Série 7 de 512 Go, un peu léger niveau quantité pour installer des jeux ou garder au chaud ses fichiers. Ah le GPU, c'est une partie importante dans une si grosse machine et ici, on retrouve quand même deux RTX 2080 Ti de chez ASUS, de quoi jouer en 4K dans de bonnes conditions. Pour alimenter l'ensemble des composants, c'est une Cooler Master 1200W qui a été sélectionnée, c'est large, mais cela laisse de la marge pour les éventuelles upgrades.

Processeur • Intel Core I9-9900K

Carte mère • ASUS ROG MAXIMUS XI Formula

Carte graphique • ASUS RTX 2080 Ti DUAL (X2)

RAM • G.Skill Trident Z Royal RGB Silver 3000 MHz (32 Go)

SSD • Intel Optane 64 Go + Intel 512 Go SSD (Series 7)

Alimentation • Cooler Master 1200W

Boîtier • Cooler Master C700P

Câbles • Cable Mod Pro Custom

Watercooling • Custom loop full EKWB + réservoir HCM RX PRO Crystal



Le refroidissement, impossible de passer à côté ! Ici et comme dans la plupart des modding, nous sommes sur une boucle 100% EK Waterblocks. Nous avons donc les deux GPU sous flotte, avec une loop prenant aussi en compte le CPU. Deux radiateurs 360 mm sont présents, ce qui représente à la louche 600W de dissipation pour la config. A noter que le réservoir est positionné en façade contre le radiateur avant - quelle drôle d'idée - et vient bloquer quelque peu le flux d'air possible dans le boital. Ah oui aussi, c'est un réservoir de chez Hybrid Cooling - cocorico - une boîte française bien connue pour ses produits water. Si vous vous demandez pourquoi autant de coudes ont été utilisés au lieu de courbures plus classiques, eh bien c'est un choix assumé du moddeur, afin d'éviter d'avoir trop de bleu dans le build.

Et nous voici à la fin de ce billet modding… cette fois-ci non plus, pas de partie workblog, nous n'avons pas plus d'images à nous mettre sous la dent. Reste que cette création rend bien hommage à Intel et à ses années de gloire sur le marché CPU. On tentera de vous trouver un build AMD pour la prochaine, avec la sortie des Ryzen 5000, internet ne devrait pas tarder à se remplir de créations modernes intégrant ces dernières puces. Allez, à la semaine prochaine !