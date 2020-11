La semaine dernière, nous vous avions donné un sacré coup de froid avec le modding de chez Hardware31, qui en plus d'être très bien réalisé, possédait une thématique assez givrée. Si le build de ArFIO10 était clairement atypique et nous transportait dans une réalisation totalement DIY, ce que nous avons à vous proposer cette fois est aussi pensé dans une conception un poil originale. On vous présente de Phantom Plane de chez AK Mod, qui utilise une base de ANTEC STRIKER, un boital que l'on ne voit clairement pas partout. Alors, est-ce open-air ? Semi-ouvert ? Ou bien le cockpit d'un vaisseau alien ? On vous laisse juger et admirer les quelques clichés que nous avons à vous proposer.

On attaque par le visuel, qui est très coloré - c'est peu dire - avec un boitier noir, une carte mère blanche, un liquide watercooling rose et enfin des barettes mémoire multicolores. Et oui, il y en a pour tout les gouts et au moins, on ne pourra pas lui reprocher sa monotonie, à vrai dire il n'y a pas grand chose de standard ici. En effet, tout n'est pas fait à la mano, mais ce STRIKER modifié de partout propose quand même une conception à couper le souffle et nous évoque une certaine surprise. Eh bah oui, le GPU à l'avant, il fallait y penser tout de même ! Enfin pour le coup, cela rend assez bien et il n'y a pas réellement de soucis de flux d'air, puisque la config embarque une boucle de watercooling totalement custom. La carte mère à l'horizontable, m'enfin pourquoi pas dirons-nous, mis à part pour le câblage des périphériques, cela ne pose pas tellement problème. Le rendu final de ce boîtier Mini-ITX modifié est assez sympathique, cela fait réellement moderne, mais cela ne plaira pas à tout le monde, sans aucun doute.

Oh la belle bête ! C'est qu'il y a bien un R9 3900X avec ses 24 threads et une mobale Asrock X570 AQUA dans ce PC. En effet, il y a ici sponsoring ANTEC, la marque a pu fournir un kit mémoire 4X8 Go moulinant à 3200 MHz et une alimentation de 750W certifiée Gold. Pour la partie graphique, on retrouve une Radeon VII et ses 16 Go de mémoire HBM2 - eh oui - qui se retrouve sans son refroidissement d'origine, ce qui ne lui fera clairement pas de mal. Enfin, le stockage est assuré par un SSD Seagate Firecura 510 de 2 To, rien de tel pour stocker du gros volume de fichier ou plein de jeux. La config est donc bien musclée, avec de quoi faire tourner les derniers titres sans soucis et se révélant aussi être sur le papier une workstation assez puissante tout de même.

Processeur • AMD R9 3900X

Carte mère • Asrock X570 AQUA

Carte graphique • AMD Radeon VII

RAM • Antec Katana DDR4 3200 MHz (4X8 Go)

SSD • Samsung 960 Pro 1 To + Dissipateur HCM

Alimentation • Antec HGC Gold Series 750W

Radiateurs • Bitspower Leviatan SF 360 mm + 240 mm

Watercooling • Custom loop

Pompe • Bitspower D5 Vario

Réservoir • DIY distroplate ?

Waterblock GPU • Bitspower Brizo VGA

Refroidir, c'est indispensable et ici, tout a été passé sous eau ! La carte mère a été séléctionné rien que pour ca, avec son énorme monobloc, assurant refroidissement CPU et mosfets. Le waterblock de la carte graphique est de marque Bitspower et c'est que l'on va retrouver pour le reste du matériel. Outch, ca ne rigole pas avec la présence d'un radiateur 360 mm Leviathan SF, mais aussi l'ajout d'un 240 mm, toujours de même gamme. En appliquant comme toujours le calcul - à la louche - des 100W par 120 mm, on se retrouve avec 500W de dissipation, autant dire de quoi refroidir un volcan en éruption... Pour la pompe, c'est une petit D5 Vario qui a été privilégiée.

Nous voilà déjà à la fin de ce billet modding... nous n'avons malheureusement pas plus de clichés à vous proposer et pour le coup, il n'y avait pas de workblog de disponible. Il aurait été agréable d'avoir quelques informations supplémentaires sur les moyens mis en oeuvre pour modifier le boitier et faire rentrer une aussi grosse mobale. Reste que la réalisation est appréciable, mais devrait diviser les foules, tant son rendu est peu commun. Du beau boulot !