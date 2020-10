Le début de semaine laisse toujours la place à un modding, de quoi découvrir de nouvelles créations, toujours plus surprenantes les une que les autres. Il y a quelque temps, nous avions pu admirer le PC Martini Racing, une œuvre qui donne soif proposait une thématique originale, avec un mélange de coloris rouge et bleu. La semaine dernière, c'était quand même quelque chose de plus classe qui nous avait rendu visite, avec un In Win 925 bien modifié, doté d'une boucle de watercooling de toute beauté, bien mieux pour se rincer les mirettes. Cette fois-ci, nous allons partir dans un build open air, sur thématique ASUS ROG, qui devrait plaire à pas mal de gens… Voici le A.P.R.P.M !

Comme vous pouvez le constater, le build est original dans sa conception, avec un boitier incliné style table de bench - ou Core P3 au choix - totalement fait à la main pour répondre aux besoins de ce mod. Pour le coup, l'exercice est totalement réussi, avec un rendu final qui met clairement en valeur le travail effectué, sans vitre, avec un accès direct au matériel. Le GPU est positionné à la verticale, afin de mettre en valeur le refroidissement made In ASUS. Un support DIY aux couleurs ROG vient souvenir cette carte graphique et renforcer l'esprit de ce modding. On retrouve une alternance de rouge et de noir, un contraste très fort, qui rappelle la marque ASUS. Un socle imposant vient faire office de pied pour soutenir cet imposant projet, c'est un régal à regarder, il n'y a pas une bavure, tout est clairement propre.

Il y a quoi dans cette machine ? On trouve un processeur Intel Core i7-7700K, le roi du gaming de l'époque, qui vient assurer un framerate à toute épreuve dans les jeux nerveux. Ce monstre est monté sur une carte mère haut de gamme, la ASUS ROG Maximus IX Extreme en LGA1151, celle-ci est accompagnée de 16 Go de DDR4 de chez Kingston. Ah le GPU, ici c'est ce que l'on remarque en premier, il s'agit d'une GTX 1080 Ti Asus Poseidon, qui donc possède un waterblock intégré en plus du refroidissement à air classique. Enfin pour l'alimentation, on retrouve une V650 - étonnant - de chez Cooler Master, un choix raisonnable, bien loin des délires à 1KW de certaines artistes.

Processeur • Intel Core i7-7700K

Carte mère • ASUS ROG Maximus IX Extreme

Carte graphique • ASUS GTX 1080 Ti Poseidon

RAM • DDR4 HyperX Fury @ 3200 MHz (16 Go)

SSD • Kingston HyperX Fury 240 Go

Alimentation • Cooler Master V650 (remplacée par une GX)

Radiateurs • 2X 240 mm Alphacool

Watercooling • Custom loop Alphacool

Le refroidissement de cet engin est impressionnant avec la présence d'une pompe de chez Alphacool (pas du EK pour le coup) et également d'un reservoir de la marque. Ah les radiateurs, impossible de faire quelque chose sans eux, bah pour le coup, c'est deux 240 mm qui ont été sélectionnés, toujours de chez Alphacool, avec une disposition pour le moins originale, avec une partie qui se retrouve superposée. Pour le refroidissement du CPU, on retrouve le monoblock ASUS de la Maximus, qui se charge de garder au frais à la fois processeur et VRM. Bon, on ne détaillera pas le GPU, comme évoqué avant, c'est une Poseidon, elle s'intègre donc directement dans la loop.

Ce qui est agréable avec ce modding presque tout a été fait à la main. Le boitier est totalement personnalisé, à tel point que tout a été usiné maison. La base du cadran est un support de télévision Plasma Panasonic, comme quoi tout est possible. Des supports en aluminium ont été positionnés pour donner cet effet incliné au châssis. Pour la partie supportant le passage des tubes de watercooling, on trouve une plaque de plexiglass usinée, sur laquelle cetaines embouts sont fixés. Pour tout vous dire même le support vertical fourni par Cooler Master a été customisé, afin de s'intégrer parfaitement au build, le travail est remarquable. La partie supérieure faisant office de auvent - si l'on peut appeler ca comme ca - est également en plexiglass, les parties pointues ont été découpées et fixées entre elles afin de faire tenir la vitre décorative supérieure. Un cache alimentation a été également positionné, afin de couvrir le maximum possible, tout en laissant des aérations adaptées pour le moulin dédié. Pas de bande RGB ici, même les loupiotes sont faite à la dure, c'est vraiment du bon travail. En route pour la partie bonus, avec plein d'images, de sueur et d'outils !