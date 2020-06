On commence le mois de juin avec un nouvel épisode modding - avouez, vous l'attendiez tous #chevilles - cette fois-ci sur une thématique Résident Evil. La saga avait en son temps posé les bases du genre survival-horror et est revenue il y a peu avec des remakes un poil plus Action/TPS. Le moddeur Toulousain Hardware31 nous avait déjà surpris avec beaucoup de créations, surtout son Modding Glacier très qualitatif, autant sur l'aspect visuel que la propreté de conception. Certains clients lui font des commandes de mods mais l'artiste réceptionne aussi des commandes de ses sponsors, ce qui lui permet de renforcer son activité. Vous pourrez constater que ce projet en particulier est d'envergure, avec un effort de modification très poussé, bien loin des créations basiques que l'on voit souvent.

On se trouve donc sur une base utilisant le très connu boîtier Phanteks Evolv X qui a pu subir beaucoup de modifications (c'est le moins que l'on puisse dire). En tant que fan de la série, le moddeur a voulu retranscrire au maximum l'horreur présente dans le récent remake de Résident Evil 2. Une des faces est donc ornée d'une modélisation 3D d'un Licker, une créature monstrueuse du jeu. Les différentes parties du boitier ont été repeintes et vernies, pour des finitions impeccables. Vous noterez que le cache alimentation a aussi été personnalisé avec le titre du jeu, on reste totalement dans l'ambiance !

La configuration est très musclée, sur base ASUS ROG et propose un watercooling customisé qui envoie vraiment du lourd. Les deux cartes graphiques sont intégrées dans une boucle custom rigide, transparente avec liquide rouge, rappelant la couleur du sang - tiens donc, ASUS ROG a aussi eu longtemps une alternance Rouge/Noir. La configuration est en harmonie totale - oui même sur un build horrifique - autant par le choix de la couleur des composants que par celui des peintures utilisées.

Comment ça vous voulez savoir ce qu'il y a dans la config ? Allez d'accord, on va vous dire de quoi ce monstre sanglant est fait. L'heureux élu pour le CPU n'est autre qu'un i9-9900K avec ses 8 cœurs physiques bien cadencés, le tout monté sur une belle Z390 ROG Maximus XI de chez ASUS. On ne fait pas chez choses à moitié chez Hardware31, avec un couple de RTX 2080 Ti ROG Strix pour des performances graphiques époustouflantes (même si le SLI est assez has been et qu'Ampere arrive "bientôt") ! La mémoire vive est un peu moins musclée, mais dépote tout autant, avec des modules 3600 MHz de chez TeamGroup, dont le RGB est réglé sur le rouge vif.

Comme vous pouvez le voir, le rendu est réellement spectaculaire et on ne peut que saluer le travail accompli. L'ajout du buste de zombie devant le réservoir est assez drôle et ajoute une petite touche sympathique supplémentaire au rendu. Le pont ASUS ROG apporte aussi un réel cachet aux deux cartes graphiques ou renforce cet esprit "ASUS". Les câbles d'alimentations sont aussi aux couleurs du build et parfaitement alignés avec des peignes pour un visuel très propre.

Boitier • Phanteks Evolv X

Processeur • Intel i9-9900K @5.4 GHz (Oui, oui ...)

Carte mère • Z390 ROG Maximus XI

Carte graphique • RTX 2080 Ti ROG Strix X2

RAM • Team Group Excalibur RGB 3600 MHz

SSD • Samsung 970 Pro 1 To

Alimentation • ASUS ROG Thor 1200W

Radiateurs • HwLabs Nemesis 420 GTS + 280 GTS

Waterblocks • HCM BLACK

Réservoir • Byski T-Virus

Raccords • Phanteks Glacier 16 mm

Pompe • Barrow DDC

Câbles • CableMod noir et rouge

Maintenant, place à des images de la réalisation du modding, un sacré chantier quand même ! Vous pouvez voir le soin apporté aux peintures, vraiment impressionnant comme réalisation, non ? Les deux protagonistes sur la façade principale sont très bien réalisés avec une attention particulière apportée aux détails. On retrouve le logo Umbrella au top qui vient égayer une partie des boîtiers trop souvent oubliée par les moddeurs.

Et voici le watercooling avant réalisation, on notera l'utilisation d'un bloc de la marque Hybrid Cooling - française en plus - pour ce petit i9 décapsulé. Attention, accrochez-vous, le processeur a pu être overclocké à 5.4 GHz - rien que ça - et est sûrement la résultante d'un petit binnage des familles. Les deux RTX ont eu le droit à leur démontage habituel, dans le but de monter les deux waterblocks de marque Phanteks. Autant vous dire qu'avec les radiateurs 420 mm et 280 mm, le tout est en principe très bien refroidit et c'est tant mieux, puisque le hardware de bourrin tend à aimer le froid. Vu la config, la machine n'aura clairement pas de mal à faire tourner les derniers AAA dans des niveaux de résolution appréciables (encore heureux vu le prix du matos non moddé) ! Un ordinateur de rêve pour tout geek qui se respecte.