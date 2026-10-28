Côté stockage, GTA VI ferait dans la gonflette

Grand Theft Auto VI sera assurément le jeu de la démesure. Entre les estimations de son budget de développement, que beaucoup supposent faramineux, et un trailer qui avait engrangé plus de 55 millions de vues en à peine dix heures, les chiffres donnent un aperçu de l’ampleur du phénomène. Gageons que la production de Rockstar ne manquera pas de crever d’autres plafonds à sa sortie. En attendant, elle risque surtout de crever votre SSD, ou a minima d’anémier votre bande passante pendant quelques minutes, heures, voire jours. Puisque 210 Go, c’est l’espace qu’occuperait ce nouvel opus de la franchise.

Un tiers du stockage de la PS5 mobilisé ?

C’est en tout cas ce qu’affirme PlayStation Game Size, un compte spécialisé dans le suivi de la base de données du PlayStation Store. L’allégation a été corroborée par Insider Gaming. À ce stade, Rockstar Games n’a toutefois pas communiqué de configuration de stockage officielle. En outre, cette valeur concerne la version PS5. Aucune donnée équivalente n’est encore établie pour les Xbox Series X et Series S.

Si cette estimation se confirme, GTA 6 occuperait à lui seul près d’un tiers de l’espace disponible sur le SSD d’une PS5 de première génération. Sur les quelque 667 Go utilisables de ce modèle, 210 Go représentent en effet 31,5 % de la capacité. Les joueurs ayant accumulé plusieurs titres volumineux devront donc probablement faire un peu de ménage avant de se lancer dans les aventures de Jason et Lucia.

Ce volume placerait le jeu parmi les productions les plus imposantes de la console. Ce ne serait néanmoins pas le seul poids lourd à dépasser le double quintal. Un Call of Duty: Black Ops Cold War avec tout son barda d’installé (campagne, multijoueur, Zombies) avoisine apparemment les 220 Go. Sur PC, certaines sources font même remonter un poids total à 244,17 Go.

Concernant GTA V, sorti initialement sur PS3 / Xbox 360, il faisait dans les 8 Go à ses débuts sur cette septième génération de consoles. Il n’a cessé de prendre de l’embonpoint par la suite, jusqu’à avoisiner la centaine de Go sur PS5. Précisons qu’une recherche fournit quasiment autant de valeurs que de réponses, dans ce qui s’apparente à une foire à la saucisse. La taille d’un jeu peut assez fortement varier au fil des mises à jour, des packs additionnels, etc. Ce ne sont donc que des ordres de grandeur à prendre à la louche. Étrangement, les pages web du PlayStation Store ne renseignent pas cette information. Espérons qu’elle soit indiquée sur la boutique depuis une console.

Jeu Taille approximative GTA V sur PS3 8,5 Go installés depuis le disque GTA V sur PS4 45 Go à la sortie GTA V sur PS5 87 Go à la sortie

Rockstar Games storage size comparison on PS5 (estimated): ▫️ GTA 5: ~110 GB ▫️ Red Dead Redemption 2: ~111 GB ▫️ GTA 6: ~210 GB https://t.co/bbnPi49Z4i — GameVerse (@TheGameVerse) October 27, 2026

Toujours selon les informations relayées par PlayStation Game Size, le préchargement de GTA 6 débuterait le 12 novembre, soit une semaine avant sa parution, le 19 novembre 2026, sur PS5 et Xbox Series X|S. Ce délai devrait laisser aux joueurs le temps de télécharger les fichiers avant l’ouverture des serveurs, y compris pour ceux dont la connexion est modeste.