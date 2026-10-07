Le cloud gaming pour jouer à GTA VI sur PC, vous pouvez oublier

Au cas où l’information vous aurait échappé, il y a un petit jeu qui sort le mois prochain. Il s’appelle Grand Theft Auto VI. Du moins, pour les crâneurs qui veulent montrer qu’ils arrivent correctement à prononcer /θeft/, ou juste « feft », avec le bout de la langue bien entre les dents. Pour ceux qui ont un peu plus de mal avec la prononciation, GTA VI, ou « j’étais à six », sans la liaison, fait tout aussi bien illusion. En revanche, si vous êtes sur PC, peu importe que vous maîtriser la diction, ou non, de Grand Theft Auto. Dans un cas comme dans l’autre, vous finirez le bec dans l’eau. D’autant plus si vous étiez de ces petits filous qui pensaient à la combine du cloud gaming pour jouer à la production de Rockstar sur leur machine.

Les PCistes devront attendre pour GTA VI

Pourtant, il y a eu un espoir. Hier, en fin de soirée, Tom Warren de The Verge publiait un article affirmant que Microsoft s’était arrogé l’exclusivité du streaming de Grand Theft Auto VI à son lancement. En clair, il n’aurait été possible de jouer au jeu en streaming que via le Xbox Cloud Gaming, certes, mais via un service bien accessible sur PC. Notre confrère exposait la situation en ces termes : « Cet accord ferait de Xbox Cloud Gaming le seul service capable de diffuser Grand Theft Auto VI aux joueurs lors de son lancement, mais on ignore pour l’instant combien de temps cette exclusivité serait maintenue. Rockstar Games n’a toujours pas annoncé de version PC de Grand Theft Auto VI. Cet accord permettrait donc à Xbox de promouvoir son service Xbox Cloud Gaming auprès des joueurs PC qui, autrement, devraient posséder une Xbox Series X/S ou une PS5 ».

Bien sûr, de base, ce n’était pas non plus hyper réjouissant. Déjà parce que le cloud gaming n’est pas adapté à toutes les connexions — ni du goût de tous les joueurs. Et surtout, parce que dans un concours de circonstances qui, au regard de cette nouvelle, n’apparaissait plus vraiment comme tel, Microsoft a imposé des quotas d’heures très stricts au cloud gaming de son Game Pass le mois dernier, mettant fin à l'illimité. Par « stricts », on parle de 15 heures au mieux pour la formule Ultimate, laquelle coûte 20,99 € par mois.

Depuis, Matthew Ball, directeur de la stratégie chez Xbox, est venu doucher ce petit espoir qui avait potentiellement crépité chez quelques PCistes en mal de GTA. Sur X, il semble avoir précisé, dans une formule un peu alambiquée, que Microsoft n’avait aucune exclusivité pour le streaming de Grand Theft Auto VI. Et que dans tous les cas, le jeu ne serait pas disponible sur PC. Cela suggère que l’accord concerne uniquement le streaming sur les consoles Xbox, avec des restrictions visant les navigateurs web et les applications permettant habituellement d’accéder au Xbox Cloud Gaming ailleurs. L'objectif paraît assez l'impide : empêcher les joueurs PC d’accéder à Grand Theft Auto VI sans acquérir une console, du moins pour le moment.

While the excitement for GTAVI and XBOX is great to see, it has also led to some misreporting. We are looking forward to launching GTAVI on XBOX November 19, though the game will not be streaming exclusively or to PC. — Matthew Ball (@ballmatthew) October 7, 2026

Par ailleurs, l’absence d’exclusivité laisse théoriquement la porte ouverte à d’autres services de cloud gaming. Mais, dans les faits, le choix paraît limité. Le seul candidat sérieux est le PlayStation Plus, directement sur PS5, pour les raisons précitées. Quant au GeForce Now, difficile de l'imaginer accueillir GTA VI. Le service de NVIDIA est avant tout pensé pour les joueurs PC. Précisément ceux que Take-Two, et sans doute Sony et Microsoft, souhaitent pour l’instant écarter. Ça paraît également compromis à plus long terme, lors de la sortie sur cette plateforme. En effet, aucun titre de Rockstar, même ancien, n’est au catalogue de NVIDIA.

Rappelons tout de même que Red Dead Redemption II avait eu droit à une sortie exclusive sur un service de cloud gaming, quasi concomitante de celle sur PC, en l’occurrence Google Stadia. L’éditeur avait admirablement eu le nez creux. Le génial service de cloud de Google, le messie qui devait chambouler le marché, avait fermé moins de trois ans après.