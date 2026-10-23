Pour jailbreaker la Switch 2, il a sorti Codex plutôt que le fer à souder

Pour jailbreaker la Switch 2, il a sorti Codex plutôt que le fer à souder

Pour jailbreaker la Switch 2, il a sorti Codex plutôt que le fer à souder

La Nintendo Switch 2 ne s'est pas seulement pliée à la législation européenne sur les batteries ; elle a aussi cédé à l’IA sans qu'il soit nécessaire de l'ouvrir en deux. Un dénommé Sammy Hajhamid, a publié, sous le pseudonyme pepsipu, ns2jb, un premier jailbreak logiciel public de la console. Celui-ci autorise l’exécution de code non autorisé, sans aucune modification matérielle. L'individu ne se cache pas d'avoir massivement recouru à OpenAI Codex pour réaliser ses travaux.

Des invités dans Mario Kart World

Pour les mener à bout, il a d’abord exploré une piste du côté du navigateur. L’exploit WebKit s’est toutefois heurté aux protections de la console, qui compliquaient l’exécution de code avec suffisamment de privilèges. Il s’est donc tourné vers une autre piste, plus prometteuse : SmileBASIC 4, un environnement de programmation initialement conçu pour la première Switch, mais compatible avec sa successeure.

Vous trouverez tous les détails dans l’article de blog consacré à la procédure, mais, en résumé, SmileBASIC 4 contient un dépassement d’entier qui donne accès à des zones mémoire hors limites. Une seconde faille, dans le module système de gestion des fichiers (fs), ouvre ensuite la voie à l’obtention de privilèges élevés et à l’exécution de code non autorisé.

La situation rappelle celle de la Nintendo 3DS, dont la version de SmileBASIC avait déjà servi de porte d’entrée à un exploit en 2016. Quant au jailbreak des Switch de première génération, tout dépend du modèle. Les premières unités commercialisées en 2017 et certaines consoles de 2018 sont vulnérables à une faille matérielle du processeur (appelée Fusée Gelée), située dans la BootROM. Elle ouvre la voie à l’exécution de code sans puce supplémentaire, grâce au mode RCM et à l’injection d’un programme via USB. En revanche, les exemplaires corrigés en usine, les révisions ultérieures, ainsi que les Switch Lite et OLED nécessitent un modchip, c’est-à-dire une puce ajoutée à la console via un intervention matérielle.

Pour l'exploit de 2026, ns2jb fonctionne sur le firmware 23.0.1. Il autorise le lancement d’applications homebrew, la modification de jeux et la sauvegarde de données. La démonstration ci-dessous montre des pilotes inattendus dans Mario Kart World, en l'occurrence Hatsune Miku (une chanteuse virtuelle japonaise) et Walter White, le chimiste chauve de Breaking Bad.

i jailbroke the nintendo switch 2 so i modded cinnamoroll, peter griffin, hatsune miku, and more into Mario Kart World, a switch 2 exclusive now watch my friends and i get cooked by bots learn more and get the exploit https://t.co/ykjgyfrFRp https://t.co/BOcFhejRz1 — pepsipu (@pepsipu) October 22, 2026

Cette avancée ne constitue toutefois pas un débridage complet de la console. L’exploit reste limité à l’espace utilisateur et ne donne pas accès au noyau. Il ne permet pas non plus d’installer un firmware personnalisé permanent ni, en l’état, de lancer des copies de jeux commerciaux. Enfin, il est dit tethered, c'est-à-dire qu'il faut le réactiver après chaque redémarrage de la console.

Nintendo n’a pas publiquement réagi. Cependant, SmileBASIC 4 a rapidement disparu des boutiques numériques. Cette mesure complique fortement l’accès au logiciel pour les nouveaux utilisateurs, sans désactiver pour autant les copies déjà installées.

Le travail de pepsipu a retenu l'attention du dénommé Gezine, qui planche pour sa part sur le jailbreak de la PS5. Sur X, ce dernier a salué la prouesse, tout en regrettant que la faille ait été dévoilée trop tôt. Mais son message laisse entendre que la Switch 2 figure elle aussi parmi ses prochaines cibles.