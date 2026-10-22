La GALAX RTX 5080 HOF Extreme a bien deux connecteurs 12V-2x6, mais un seul suffit

Quelques mois après avoir dissipé les rumeurs sur sa disparition, GALAX prouve qu’elle est toujours dans la course. La société a dévoilé une GeForce RTX 5080 HOF Extreme habillée de cristaux Swarovski. Cette parure n’apportera aucune performance supplémentaire. En revanche, les deux connecteurs d’alimentation 12V-2x6 ont fait jaser à la suite d'une fuite relayée hier. Le communiqué a clarifié leur rôle, même si la confusion subsiste dans quelques articles : ces deux prises ne sont pas destinées à être utilisées simultanément. Elles offrent simplement deux possibilités de branchement. L’une est orientée vers le haut, comme sur une carte graphique classique, tandis que l’autre est dissimulée pour faciliter la gestion des câbles dans les boîtiers compatibles avec ce type de montage.

Un seul connecteur suffit

C’était de toute façon assez surprenant. La RTX 5080 a un TGP fixé à 360 W par défaut avec une marge jusqu’à 400 W. Elle n’a normalement besoin que d’un seul connecteur 12V-2x6, celui-ci étant capable de délivrer jusqu’à 600 W.

someone posted this. if it wasnt created by ai, this seems to be the first 5080 with dual 16pin out of the box, though its currently unclearwhether both can be used simultaneously. the location of the second 16pin matches gigabyte's aorus stealth and aorus infinity. msi showcased a future 5090 pcb design with efuse at computex 2026. perhaps this galax rtx5080 hof extreme also features a 6-rail-12v current detection design like similar to what astral has. ocn 5090 thread https://t.co/d4TWD37Boe — UNIKO's Hardware ???? (@unikoshardware) October 20, 2026

Pour le reste, l’étage d’alimentation comprend 20 phases dédiées au GPU et quatre autres pour la mémoire GDDR7.

Le refroidissement repose sur une architecture à quatre ventilateurs. Il y a trois moulins de 102 mm en façade et un quatrième de 92 mm intégré à la backplate. GALAX complète ce dispositif par une chambre à vapeur et huit caloducs. La carte bénéficie également d’une interface Honeywell PTM7950 à « changement de phase », placée entre le GPU et la plaque de refroidissement. Très prosaïquement, ce matériau se ramollit sous l’effet de la chaleur, à partir d’environ 45 °C selon sa fiche technique, afin d’améliorer le contact entre les deux surfaces et de favoriser le transfert thermique. Il contribuerait aussi à limiter le phénomène de pump-out, ou effet de pompage, qui peut progressivement faire migrer certaines pâtes thermiques hors de la zone de contact avec la puce.

Deux profils, activables via un bouton phyisque, sont proposés. En mode Gaming, le TGP reste à 360 W, conformément aux spécifications de référence de NVIDIA, pour une fréquence GPU pouvant atteindre 2 655 MHz. Le mode OC porte le TGP à 400 W et la fréquence à 2 805 MHz. Rien à signaler du côté de la mémoire GDDR7. Elle fonctionne à 1 875 MHz, soit 30 Gbit/s, sur un bus de 256 bits, pour une bande passante de 960 Go/s.

L'annonce ne dévoile ni date de disponibilité ni tarif pour le moment. Il s’agit bien sûr d’une déclinaison haut de gamme d’une carte graphique déjà onéreuse.