Nova Lake et Raptor Lake Next, les CPU Intel de 2027, se dévoilent dans deux fuites

Les annonces officielles et les indiscrétions de ces derniers mois ont progressivement dessiné la feuille de route d’Intel pour ses prochains processeurs de bureau. Si les temporalités exactes restent fluctuantes, nous savons que l’entreprise prépare des Nova Lake, probable génération Core Ultra 4000, et Raptor Lake Next, une énième évolution des puces destinées au socket LGA1700. Il y a des nouveaux éléments les concernant. Pour les premiers, ce sont des résultats de benchmark ; pour les seconds, des manifestes de transport.

Nova Lake à la moulinette de PassMark ?

Une découverte relayée par VideoCardz fait état de résultats attribués à des processeurs Nova Lake-S dans PassMark PerformanceTest 11.1. Les soumissions remontent à septembre, tandis que les puces apparaissent sous le nom générique « Intel 0000 ». Leur identité n'est donc pas établie avec certitude.

Un échantillon doté de 28 cœurs aurait obtenu 5 210 points en test monothread, contre 5 059 points pour le Core Ultra 9 285K (Arrow Lake). Soit un écart d’environ 3 %. Une seconde soumission attribuée à la même configuration affiche 5 191 points. Un processeur doté de huit cœurs aurait aussi dépassé le Core Ultra 9 285K en ST, avec 5 085 points. Néanmoins, les performances varient fortement d'une soumission à l'autre.

© VideoCardz

Le bilan est moins flatteur en multithread. Avec 61 509 points, le meilleur échantillon reste derrière le Core Ultra 9 285K et ses 67 274 points. Il devance néanmoins le Core i9-14900KF, crédité de 58 074 points dans la comparaison de VideoCardz.

© VideoCardz

Ces chiffres sont toutefois à prendre avec pas mal de prudence. Déjà, les processeurs ne sont pas formellement identifiés. Ensuite, la date suggère des échantillons d’ingénierie précoce — vraisemblablement des runs réalisés sur des configurations de développement. En témoignent les fréquences CPU qui n’excèdent pas 4,8 GHz. Enfin, les processeurs étaient, semble-t-il, associés à une unique barrette de 16 Go de DRR5.

Profitons de cet article pour partager cette diapositive. Elle a été diffusée début septembre dans le cadre d’une présentation confidentielle d’un partenaire chinois. Elle confirme une sortie échelonnée des processeurs Arrow Lake-S et entérine un calendrier présenté par VideoCardz quelques semaines auparavant (résumé ci-dessous).

© wxnod sur X

Modèle Fenêtre de lancement estimée NVL-S 28C DS De fin janvier à mars 2027 NVL-S 28C K De mars à avril 2027 NVL-S 16C et 8C De fin mars à mai 2027 NVL-S 52C DS De fin mai à septembre 2027

Le principal enseignement est que l’imposant 52 cœurs n’accostera pas de sitôt. Il faudra se satisfaire d’un vaisseau amiral à 28 cœurs dans un premier temps. La diapositive mentionne également les variantes bLLC, présentées comme équivalentes aux Ryzen X3D d’AMD. Des données complémentaires les concernant ont circulé depuis, avec l’émergence du sigle BFC.

Des Raptor Lake Next en transit

L'autre fuite concerne de vieilles connaissances. Le site Club386 a déniché des manifestes de transport vietnamiens datés des 18 et 19 août. Ils mentionnent quatre références estampillées Raptor Lake Next : 99DLMV, 99DLMT, 99DLMW et 99DLMX.

Les documents font état de fréquences (de base) comprises entre 2,1 et 3,5 GHz, ainsi que de capacités de cache de 24, 30 et 33 Mo. En croisant ces informations avec les caractéristiques des générations précédentes, la référence 99DLMV, donnée pour 3,5 GHz et 30 Mo de cache, correspondrait à un processeur de 16 cœurs (répartis entre huit P-cores et huit E-cores). La référence 99DLMT, avec 33 Mo de cache et une fréquence de 2,1 GHz, pourrait désigner un modèle à 20 cœurs, dont huit P-cores et douze E-cores, limité à 65 W. Nos confrères voient dans 99DLMW un 6+4. Quant à la dernière référence avec 24 Mo de cache, elle reste plus sibylline.

Référence Fréquence indiquée Cache Configuration supposée 99DLMV 3,5 GHz 30 Mo 8 P-cores + 8 E-cores, 125 W 99DLMT 2,1 GHz 33 Mo 8 P-cores + 12 E-cores, 65 W 99DLMW 2,6 GHz 24 Mo 6 P-cores + 4 E-cores, 65 W 99DLMX 2,6 GHz 24 Mo Faites vos jeux

Ce qui est clair, c’est que Raptor Lake Next est destiné à prolonger la vie du socket LGA1700. Gigabyte a déjà préparé leur arrivée sur une bonne partie de ses cartes mères. Ces processeurs reprendraient la nomenclature Core 200 et débarqueraient début de 2027.