Philips tente le 36 pouces ultralarge à 260 Hz

La litanie des « World's First » s’était tue ces dernières semaines. Elle vient d’être relancée par une marque qui était restée silencieuse jusqu’ici, Philips. Avec son moniteur 36M4C5500P, elle revendique le titre du premier écran gaming de 36 pouces doté d’une fréquence de rafraîchissement de 260 Hz. Ce n’est donc ni la plus grande diagonale ni la fréquence la plus élevée prises séparément, mais une combinaison inédite. Une revendication très ciblée en somme, bien loin des valeurs record dans l’une ou l’autre catégorie, mais pourquoi pas.

Pour les indécis en quête de compromis

L’écran repose sur une dalle Fast VA incurvée à 1 500R, au format 21:9 et affichant 3 440 x 1 440 pixels. Sa fréquence de rafraîchissement monte à 260 Hz en surcadençage, tandis que le temps de réponse annoncé descend à 0,3 ms en MPRT. De quoi viser les joueurs qui ne veulent ni petit, ni trop grand, ni trop mou, ni trop rapide pour leur GPU ou leurs yeux. Ou tout autre compromis qui ne nous vient pas à l’esprit.

Loin de nous la prétention de connaître exhaustivement tous les écrans commercialisés dans le monde (pas sûr que ce soit très utile ou même possible). Au fil de nos recherches chez les principaux détaillants et fabricants, nous avons trouvé des modèles de 31,5 pouces à 260 Hz en LCD (iiyama G-Master GB3290QSU-B1 Gold Phoenix par exemple), ou encore des 34 pouces à 360 Hz en OLED (MSI MPG 341CQR QD-OLED X36), mais pas de références plus grandes dépassant cette barre. A priori, à partir de 36 pouces, les 260 Hz seraient donc bien une combinaison disons peu courante. Bien sûr, n’hésitez pas à nous le signaler si vous connaissez un candidat qui nous aurait échappé.

Quoi qu'il en soit, la gamme Samsung Odyssey Neo G9 caracole déjà à 240 Hz, jusqu’au gigantesque Neo G9 de 57 pouces. Autant dire que les 20 petits hertz supplémentaires semblent surtout servir la communication.

Pour le reste, le moniteur bénéficie de la certification DisplayHDR 400, avec une luminosité de pointe annoncée à 500 cd/m². Philips a prévu plusieurs fonctionnalités destinées au jeu : ShadowBoost pour éclaircir les zones sombres, Smart Crosshair pour adapter le réticule et Smart Sniper pour faciliter la visée. La technologie Smart MBR Sync vise quant à elle à réduire le flou de mouvement et les images fantômes.

L'écran possède deux entrées HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4. Il propose du MultiView pour afficher simultanément plusieurs sources. Son pied autorise les réglages en hauteur, en inclinaison et en rotation. Enfin, l’éclairage RGB Iconglow apporte une touche décorative à l’arrière.

Euh, où est la BX ?

Philips n’a pas encore communiqué de prix pour ce modèle, dont le lancement concerne pour le moment la région Asie-Pacifique.