Microsoft dévoile l’addition pour son Xbox Cloud Gaming à l’heure

Joueurs PC ou console, personne n’échappe à la hausse des prix. Aujourd’hui, pour acquérir une Xbox Series ou une PlayStation 5, il faut dépenser bien plus qu’autrefois — ne parlons même pas de la PS5 Pro, dont le tarif s’envole à l’approche de la sortie de GTA VI. Dans ce contexte de renchérissement du hardware, le cloud gaming peut se poser en alternative pour celui qui souhaite jouer sans trop se ruiner. Mais de plus en plus avec modération.

C'est toujours bon de le rappeler : le cloud n’est pas dans les nuages, mais dans des centres de données bien terrestres. Des infrastructures qui entrent en concurrence avec celles consacrées à l’IA et qu’il faut bien financer. C’est dans ce contexte que le Xbox Cloud Gaming, jusqu’ici illimité et intégré aux abonnements Game Pass, s’est émancipé de ces derniers. Microsoft avait officialisé ce changement début septembre sans en dévoiler les tarifs. C’est maintenant chose faite.

Microsoft tente de faire du NVIDIA, en moins bon pour plus cher

Contrairement à GeForce Now, qui impose des quotas mensuels (sauf pour les comptes Founders for Life sur leur formule de base), Xbox Cloud Gaming mise sur des forfaits prépayés à l’heure, sans date d’expiration. Microsoft en prévoit trois. Le premier comprend 10 heures pour 3,99 dollars ; le deuxième en propose 25 pour 7,99 dollars ; le dernier porte ce crédit à 50 heures, moyennant 11,99 dollars.

Temps de jeu Définition Prix Coût par heure 10 heures ? 3,99 $ 0,40 $ 25 heures ? 7,99 $ 0,32 $ 50 heures ? 11,99 $ 0,24 $ Illimite ? (30 minutes par session) ? Gratuit avec publicités Votre santé mentale

Le site Windows Central rappelle également une option entièrement gratuite, qui autorise des sessions de 30 minutes entrecoupées de publicités. Elle est testée depuis juillet auprès des membres du programme Xbox Insider mais aurait apparemment vocation à être généralisée.

Comme indiqué plus haut, les heures achetées resteront disponibles jusqu’à leur utilisation. Ce nouveau mode de paiement fonctionne indépendamment du Game Pass. Concrètement, les utilisateurs devront posséder les jeux qu’ils souhaitent lancer dans le cloud. Fini, donc, le package tout-en-un associant catalogue de jeux et streaming. Les abonnements Game Pass conservent un crédit mensuel de jeu dans le nuage, mais il s'est réduit à peau de chagrin. En somme, pour retrouver un petit bout de l’expérience proposée jusqu’à récemment, il faudra cumuler deux paiements, celui du Game Pass et celui des heures de cloud supplémentaires. Ou comment payer plus pour avoir moins.

Ces forfaits prépayés sont en cours de test auprès des Xbox Insiders depuis hier, 21 octobre 2026. Leur déploiement à plus grande échelle est prévu en novembre. Microsoft n’a pas encore précisé les régions concernées, mais pas de raison à ce que la France soit exclue. Quant aux tarifs en euros, ils restent à définir. Les montants du Game Pass sont légèrement moins élevés dans notre devise. On peut donc espérer un peu plus qu'un simple changement de sigle.

Abonnement Xbox Game Pass Avantages Définition Tarif mensuel Essential 5 heures de jeu dans le cloud par mois, catalogue de plus de 50 jeux 1080p 9,99 $ / 8,99 € Premium 10 heures de jeu dans le cloud par mois, catalogue de plus de 200 jeux 1080p 14,99 $ / 12,99 € Ultimate 15 heures de jeu dans le cloud par mois, catalogue de plus de 400 jeux et jeux Xbox disponibles dès leur sortie 1440p 22,99 $ / 20,99 €

Quid de la concurrence ? Face à NVIDIA, Microsoft semble proposer un rapport entre prix et temps de jeu moins avantageux. Avec GeForce Now, l’abonnement intermédiaire, facturé 10,99 euros par mois, comprend 100 heures de jeu. Il permet de profiter du 1440p et de toute la planoplie RTX / DLSS. Il faut aussi posséder les titres auxquels on souhaite jouer. Seulement NVIDIA couvre largement plus de plateformes (Steam, GOG, Epic Games, Microsoft Store, Origin, Uplay...), y compris pour un même jeu.

Chez Boosteroid, le jeu dans le cloud reste accessible sans plafond mensuel d’heures. Le 15 septembre dernier, son PDG a d’ailleurs réaffirmé sa détermination à maintenir cet accès illimité. Vous trouverez la grille tarifaire ci-dessous. Comme pour GFN, il n'y a pas de catalogue compris dans l'abdo non plus.

Fonction / Option ULTRA ULTRA PRO ULTRA+WOT Prix à partir de 7,49 €/mois 11,24 €/mois 14,98 €/mois Résolution Jusqu’à 4K Jusqu’à 4K Jusqu’à 4K FPS Jusqu’à 120 FPS Jusqu’à 120 FPS Jusqu’à 120 FPS Ray Tracing Oui Oui Oui Sélection manuelle du serveur Non Oui Non Temps d’inactivité 10 minutes 15 minutes 10 minutes Temps de reconnexion 30 secondes 3 minutes 30 secondes Boostcast (spectateurs) Jusqu’à 5 Jusqu’à 15 Jusqu’à 5 Récompenses WoT supplémentaires Non Non Oui

Enfin, chez Shadow PC, l’accès sans quota reste la norme, à l’exception des formules Lite, plafonnées à 120 heures par mois. Le service va toutefois bien au-delà du simple streaming de jeux. Il s’agit plutôt d’un PC déporté dans le cloud, sur lequel l’utilisateur jouit d’une plus grande liberté. Cette polyvalence implique néanmoins des prix moins doux. Les abonnements mensuels vont de 26 euros à plus de 63 euros pour les configurations les plus haut de gamme.