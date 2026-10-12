Test • ASUS ROG GR70 MiniPC

Enfermer un maximum de puissance dans un volume d’environ 3 litres. Ou encore, carrosser un PC portable en console de salon. C’est le pari d’ASUS avec son ROG GR70 MiniPC. Et par maximum de puissance, comprenez ici un Ryzen 9 9955HX3D et une GeForce RTX 5070 mobile pour notre modèle de test, le GR70-N90010AN.

L’autre variante, numérotée GR70-N90043AN, se limite quant à elle à un Ryzen 9 8940HX et une GeForce RTX 5060 mobile — combo qui reste séduisant. Concrètement, ces machines sont ni plus ni moins que les déclinaisons sauce Ryzen du NUC 15 Performance. Dans un format similaire, ce dernier exploite la même carte graphique mais l'associe à un Core Arrow Lake (Core Ultra 9 275-HX ou Ultra 7 255-HX).

Nous avons passé quelques jours en compagnie de ce mini-PC. Certes, beaucoup moins mini que les derniers de la marque que nous avons testés, en l'occurence les ASUS NUC 14 Pro AI / AI+ et ASUS NUC 15 Pro. Mais qui, à côté de notre imposante tour, paraît tout de même bien rikiki. Il est cependant nettement plus performant que notre vieux desktop, et cache donc bien son jeu.

La configuration que nous avons pu tester du ROG GR70 MiniPC est assez hypertrophiée : 2 To de stockage et 64 Go de RAM. Ce modèle n'est toutefois pas commercialisé. En théorie, vous avez le choix entre 96 Go ou 32 Go. Sur Amazon, l'ASUS Store propose cette ultime version au tarif de 2 503 euros. Montant auquel il faut toutefois ajouter 530 euros de frais de port, ce qui fait passer la facture à plus de 3 000 euros. Il y a aussi une variante avec 32 Go de RAM et 2 To de stockage au prix de 2 834 euros. Montant qui comprend cette fois les frais d'importation. Plus généralement, la plupart des boutiques proposent désormais la configuration avec un SSD de 1 To et 32 Go de RAM aux alentours de 3 500 dans l'Hexagone. Quant à la déclinaison en Ryzen 9 8940HX et de RTX 5060, il faut compter dans les 2 300 euros (avec 16 Go de RAM et un SSD de 1 To).

Le hardware du GR70 examiné dans ce papier

Ce système a été officialisé fin octobre 2025. Il est donc très probable que, même à l’époque, la marque n’avait pas anticipé la folie actuelle des prix. En l'état, les tarifs varient quasiment d'un jour à l'autre. Dans ces conditions, difficile de tirer des conclusions fermes sur son rapport qualité/prix.

Alors considérations financières mises de côté, ce ROG GR70 MiniPC constitue surtout un bel objet de curiosité ; mérite qu’on se consacre à sa conception en tant que telle. Notre configuration étant la plus musclée, les constats que nous ferons sur celle-ci vaudront également pour celle moins bien dotée, avec forcément une marge de manœuvre supplémentaire. Après tout, qui peut le plus peut le moins.