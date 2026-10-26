Pendant longtemps, NVIDIA, Ã§a a Ã©tÃ© lâ€™inoffensive GeForce pour jouer Ã lâ€™Ã©niÃ¨me Call of Duty. Voire, chez les plus connaisseurs, la Tegra X1 faisant tourner Animal Crossing. Mais Ã§a, câ€™Ã©tait avant. Lâ€™entreprise avec la plus grosse capitalisation boursiÃ¨re au monde fait dÃ©sormais lâ€™essentiel de son beurre avec les accÃ©lÃ©rateurs pour les centres de donnÃ©es. Et elle compte bien monÃ©tiser, et surtout pÃ©renniser, lâ€™engouement pour lâ€™intelligence artificielle via ses logiciels grÃ¢ce auxquels les entreprises exploitent ses accÃ©lÃ©rateurs, gÃ¨rent leurs infrastructures et dÃ©ploient des agents IA.

Dans le cadre de la GTC Berlin, Jensen Huang a Ã©voquÃ© un coÃ»t dâ€™environ 2 000 dollars par GPU et par an pour les logiciels NVIDIA destinÃ©s Ã faire fonctionner ces agents dans les Â« usines Ã IA Â».

La perspective de revenus rÃ©currents

Le dirigeant a soulignÃ© que les licences logicielles prendraient une place croissante dans les activitÃ©s de NVIDIA. Ã€ raison de 2 000 dollars par GPU et par an, un million de licences reprÃ©senterait ainsi 2 milliards de dollars de revenus annuels. Avec cinq millions de GPU couverts, la somme atteint 10 milliards de dollars par an. Ou encore 50 milliards sur cinq ans si les abonnements sont maintenus.

Il sâ€™agit toutefois de simples projections arithmÃ©tiques, et non dâ€™objectifs annoncÃ©s par NVIDIA. Dâ€™ailleurs, les 2 000 dollars mentionnÃ©s par Jensen Huang ne constituent nullement une grille tarifaire officielle. Pour AI Enterprise, la suite logicielle destinÃ©e aux entreprises qui dÃ©ploient des charges de travail dâ€™IA, le tarif catalogue est plutÃ´t de 4 500 dollars par GPU pour un abonnement dâ€™un an, assistance comprise. Le montant mis sur la table par Huang est donc infÃ©rieur, mais rien nâ€™indique quâ€™il parle des mÃªmes produits, ou simplement que ces propos couvrent les mÃªmes conditions de licence.

Ce qui est Ã©vident, câ€™est que cette dÃ©claration (via TH) sâ€™inscrit dans la stratÃ©gie de NVIDIA visant Ã vendre une infrastructure complÃ¨te associant accÃ©lÃ©rateurs, rÃ©seau, systÃ¨mes et logiciels. Dans ce contexte, lâ€™entreprise a prÃ©sentÃ© OpenShell, une architecture cadre pour lâ€™exÃ©cution dâ€™agents IA, le 21 octobre dernier.

DGX Spark pour lâ€™IA domestique

Par ailleurs, Jensen Huang sâ€™est exprimÃ© sur lâ€™IA domestique. Les propos et la situation sont rapportÃ©s par The Register. InterrogÃ© sur la possibilitÃ© de faire tourner de grands modÃ¨les dâ€™IA Ã domicile, le patron de NVIDIA a brandi un systÃ¨me DGX Spark et dÃ©clarÃ© :

Â« Cet ordinateur embarque une puce appelÃ©e N1X, dotÃ©e de 128 Go de mÃ©moireâ€¦ Il coÃ»te 4 000 dollars. Vous avez raison, câ€™est assez cher. Cependant, cet ordinateur a Ã©tÃ© conÃ§u pour Ãªtre connectÃ© au rÃ©seau de votre domicile et hÃ©berger des agents utilisÃ©s par tous les membres de votre famille. Câ€™est un peu comme un tÃ©lÃ©viseur : il est installÃ© chez vous, partagÃ© par tout le monde, et les agents de chacun fonctionneront sur le DGX Spark. [â€¦] Cet agent, vous savez, cet ordinateur deviendra en quelque sorte le robot de votre famille. Il nâ€™a ni bras ni jambes, mais câ€™est un agent, donc on peut le considÃ©rer comme une sorte de robot. Et celui-ci est rÃ©servÃ© Ã votre domicile. VoilÃ comment jâ€™imagine lâ€™avenir. Câ€™est assez abordable. Câ€™est un ordinateur personnel. Â»

Pour illustrer son propos, Jensen Huang a racontÃ© une anecdote de circonstance. Son agent domestique aurait recherchÃ© les meilleures adresses de Berlin oÃ¹ dÃ©guster une escalope viennoise. Puis conÃ§u une brochure illustrÃ©e prÃ©sentant les restaurants et leurs menus afin d'aider l'homme Ã la veste en cuir Ã faire un choix rÃ©solumment cornÃ©lien.

Lâ€™IA, une menace pour lâ€™humanitÃ© ?

Lâ€™individu a aussi rÃ©agi aux visions apocalyptiques profÃ©rÃ©es ces derniÃ¨res semaines. Selon lui, ce sont des foutaises, des piÃ¨ges Ã clics.

Il a insistÃ© sur lâ€™importance du rÃ©cit : Â« Si nous ne dÃ©crivons pas un avenir auquel les gens aspirent Ã prendre part, nous ne pourrons pas les guider vers cet avenir. Nous devons dÃ©crire un avenir qui mÃ©rite dâ€™Ãªtre construit. Un avenir fondÃ© non pas sur la peur, mais sur lâ€™optimisme. Qui voudrait construire un avenir pire que celui dâ€™aujourdâ€™hui ? Nous nâ€™avons pas besoin de travailler dur pour crÃ©er un avenir pire que le prÃ©sent. Il suffit de laisser les choses suivre leur cours, nâ€™est-ce pas ? Bien sÃ»r, il faut continuer Ã se poser les questions difficiles concernant la sÃ©curitÃ© et lâ€™emploi. Mais il est important de ne pas inventer des scÃ©narios. Affirmer que lâ€™IA signera la fin de la civilisation humaine ne contribue pas Ã prÃ©senter un avenir optimiste. Dâ€™abord, ce nâ€™est pas vrai. Câ€™est une invention. Je sais que Ã§a fait les gros titres. Â»

Ã€ propos de lâ€™impact sur lâ€™emploi, lÃ encore, il a proposÃ© un un discours alternatif, Ã contre-courant du catastrophisme : Â« Les ouvriers du bÃ¢timent, les plombiers, les Ã©lectriciens, les ingÃ©nieurs rÃ©seau : tous ces mÃ©tiers formidables sont en train de se dÃ©velopper aux Ã‰tats-Unis. Je pense que lâ€™IA a dÃ©jÃ crÃ©Ã© un million dâ€™emplois. Et si lâ€™on regarde lâ€™Ã©chelon supÃ©rieur, on voit toutes les start-up qui voient le jour. Cela stimule la productivitÃ©, augmente le PIB et accÃ©lÃ¨re la croissance, ce qui nous rend aussi plus occupÃ©s. Mais câ€™est bien lÃ lâ€™essentiel : lâ€™IA crÃ©e des emplois et, espÃ©rons-le, nâ€™en supprime pas. Â»

InterrogÃ© sur les pertes dâ€™emploi dÃ©jÃ imputÃ©es Ã lâ€™IA, dont tÃ©moignent les nombreux plans de licenciement relayÃ©s par-ci par-lÃ , Jensen Huang a rÃ©torquÃ© que les Ã©volutions technologiques avaient toujours supprimÃ© certains postes tout en en crÃ©ant dâ€™autres. Â« Avec lâ€™IA, bien sÃ»r, certains emplois sont moins nÃ©cessaires quâ€™avant, ou peut-Ãªtre moins intÃ©ressants. Dans le mÃªme temps, de nouveaux mÃ©tiers, de nouvelles entreprises et de nouvelles activitÃ©s deviennent nÃ©cessaires. Câ€™est dans la nature des choses. Â»

Libre Ã chacun dâ€™adhÃ©rer Ã cette vision utilitariste du prÃ©sent et Ã celle dâ€™un avenir qui chante. Nous supposons tout de mÃªme quâ€™avoir le compte en banque de Jensen Huang aide Ã garder un certain flegme face Ã la perspective des Â« pertes dâ€™emploi Â». Quant au fait que le patron de NVIDIA dÃ©fende avec ferveur lâ€™IA telle que nous la connaissons et en vante ses mÃ©rites, rien de bien inattendu.

Pour analyser factuellement ses propos, selon le Bureau des statistiques du travail amÃ©ricain, 584 000 emplois ont Ã©tÃ© crÃ©Ã©s aux Ã‰tats-Unis sur toute lâ€™annÃ©e 2025, contre 2,2 millions en 2024 et 3 millions en 2023. Nous saurons ce quâ€™il en sera dâ€™ici quelques mois pour 2026. En attendant, les secteurs dans lesquels les emplois ont Ã©tÃ© majoritairement crÃ©Ã©s en 2025 ont Ã©tÃ© la santÃ©, la restauration et les dÃ©bits de boissons, ainsi que l'assistance sociale, pour rependre les termes du document prÃ©citÃ©.

Pour la France, la tendance est similaire. Selon lâ€™INSEE, en 2025, il nâ€™y a eu que 19 000 emplois crÃ©es, contre 118 000 en 2024 et plus de 228 000 en 2023.

Quant aux considÃ©rations eschatologiques, dÃ©terminer si Claude ou ChatGPT font peser une menace existentielle sur lâ€™humanitÃ© selon des critÃ¨res purement pragmatiques dÃ©passe de loin de nos compÃ©tences.

Par contre, bien quâ€™elle nâ€™intÃ©resse Ã lâ€™Ã©vidence pas grand monde, une COP 17 consacrÃ©e Ã la biodiversitÃ© se dÃ©roule actuellement Ã Erevan, en ArmÃ©nie. Alors, si Jemporte nous autorise cette digression environnementale qui, promis, sera beaucoup moins longue que celle que nous avions consacrÃ©e aux forÃªts, rappelons que plusieurs Ã©tudes font Ã©tat dâ€™un recul considÃ©rable de la biomasse des insectes volants en Europe en quelques dÃ©cennies (dâ€™environ 80 % en 30 ans ; si vous voulez des sources, nous vous mettons deux Ã©tudes europÃ©ennes, ici et lÃ , et une amÃ©ricaine qui dresse le mÃªme constat lÃ -bas). Or les animaux pollinisateurs contribuent Ã la reproduction de la grande majoritÃ© des plantes Ã fleurs, ainsi quâ€™Ã celle dâ€™environ un tiers des cultures alimentaires. Ã‡a, câ€™est indÃ©niablement un rÃ©el motif dâ€™inquiÃ©tude.

AprÃ¨s, cette extinction Ã vitesse grand V se dÃ©roule en silence. Loin des camÃ©ras, puisquâ€™elle est intrinsÃ¨quement invisible (les impacts â€” ceux qui nâ€™avaient pas besoin de JÃ©rÃ´me de Carglass pour Ãªtre colmatÃ©s â€” qui nâ€™obstruent plus votre pare-brise les soirs dâ€™Ã©tÃ©). Cela dit, bourdons et papillons, si vous lisez ce papier, vous ne pouvez vous en prendre quâ€™Ã vous-mÃªmes : il fallait Ãªtre moins inexpressifs et plus lucratifs. Vous semblez si fades en comparaison dâ€™un Sam Altman bouche ouverte, yeux Ã©carquillÃ©s et mine Ã©berluÃ©e qui nous promet lâ€™apocalypse pendant que les revenus annuels dâ€™OpenAI dÃ©passent les 50 milliards de dollars. En outre, votre contribution ne figure au bilan comptable dâ€™aucune entreprise. En somme, il fallait bien que vous finissiez par payer votre inutilitÃ©.