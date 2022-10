no ragotz

PC trop vieux pour jouer ? Doom sur Notepad, et tout devient possible !

Doom, ce jeu créé par ID Software en 1993, aura connu un destin pas commun. Il aura contribué à populariser le genre jeu de tir à la première personne, devenant FPS , un genre qui fait le succès du PC principalement, repris par les consoles si tant est qu'un gamepad puisse concurrencer le clavier et la souris dans ce domaine précis. Si vous avez récupéré l'ordinateur de tata Jeanine qui date de 1995, alors vous ne pourrez certainement pas lancer Doom Eternal, violent et bourrin à souhait, bien dans la tradition où il vaut mieux laisser le cerveau que les roustons au vestiaire.

Et si vous y jouiez via Notepad, ce vieux machin pense-bête aussi bête justement qu'un bloc-notes Windows ? Un moddeur a réussi à le porter dessus, sans modification de Notepad par ailleurs. Il assure justement qu'il va pouvoir le mettre au téléchargement prochainement, gratuitement, et que vous pourrez voir qu'il n'y a pas de magie ni de maléfice, ça tourne tout simplement, mais de manière très fluide. Il faut juste des yeux bioniques parce que les décors, les ennemis, bref tout ce qui constitue l'image est fait de caractères dont la forme change en permanence, pour créer l'illusion de voir le jeu. Rien ne vaut une vidéo pour comprendre, c'est une prouesse sympathique à visionner dans un premier temps !