Quand on veut, on peut : ReBAR sur les RTX 20 et GTX 16

ReBAR est apparu vers 2020, lorsqu’AMD l’a implémenté sur ses Zen 3 et RX 6000, avec de jolis gains à la clé. Depuis, NVIDIA a publié une mise à jour pour l’activer sur les RTX 30 et les RTX 40 en étaient bien entendu équipées dès leur sortie. Mais pour les GPU plus anciens, point de salut, si l’on en croit NVIDIA tout du moins. Cela dit, pour les bidouilleurs qui n’ont pas froid aux yeux, une procédure existe désormais pour activer cette fonctionnalité sur les GPU Turing, c’est-à-dire les RTX 2000 et certaines GTX 1600.

Pour rappel, ReBAR ou resizable BAR, consiste à permettre au CPU d’accéder directement à l’entièreté de la mémoire vidéo. Auparavant, il ne pouvait accéder qu’à un petit bloc de 256 Mo. Si cette quantité parait aujourd’hui ridicule, quand des GPU sont équipés de 8, 16 ou même 24 Go de mémoire, il faut garder en tête qu’il n’y a pas si longtemps, la mémoire vive d’un PC n’atteignait que quelques Go. A l’époque, accéder à « seulement » 256 Mo de la mémoire vidéo, c’était finalement pas si mal. Cela induisait toutefois de nombreux échanges entre CPU et GPU tout ça pour pas grand-chose, ralentissant également le rendu des jeux. ReBAR promet donc une augmentation des performances en jeu.

Mais attention, le gain est loin d’être garanti, certains titres étant même moins performants avec que sans. Cela dit, quand ça fonctionne, il n’est pas rare de profiter de 5 à 10 % de FPS supplémentaires, et même jusqu’à 24 % dans les cas les plus favorables. Pour éviter les contre-performances, AMD et NVIDIA doivent toutefois tester chaque titre et intégrer un profil correspondant, raison pour laquelle le support est limité aux cartes relativement récentes.

Si vous possédez une RTX 2000 ou l'une des GTX 1600 avec TU116 ou TU117, soient les GTX 1630, 1650, 1660 ou 1660 Ti, ainsi que leurs déclinaisons Super, vous pouvez vous essayer à ce petit mod pour voir si, oui ou non, ReBAR vous fait gagner des FPS dans vos jeux.

Si vous êtes équipé d’une GeForce Turing, vous pouvez désormais vous essayer au ReBAR, de façon non-officielle bien sûr. En effet, l’activation de ReBAR passe par le BIOS du GPU. Certains vous rétorqueront qu’il suffit de dégainer un éditeur de BIOS à la sauce NiBiTor ou RaBiT, sauf qu’il ne faut pas écouter ces vieux croulants : les BIOS NVIDIA sont signés et protégés de sorte que le bidouillage à ce niveau est une époque révolue. Pour contourner le problème, les auteurs de l’astuce expliquent qu’ils modifient le BIOS de la carte mère pour forcer l’activation au sein du GPU, ce qui permet au passage d'ajouter l'option ReBAR même sur des cartes-mères plus anciennes. Attention toutefois, comme tout flashage et tout bidouillage de l’image du BIOS, il y a un risque de bousiller votre carte-maman ! Faudra pas venir pleurer après hein.