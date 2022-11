Maintenant que nous savons comment CD Projekt Red réparti sa force de travail, la question se pose également dans les grands groupes du hard, à savoir NVIDIA. Si nous sommes loin d’avoir la réponse, en tout cas, nous sommes sûrs qu’au moins un département vogue de studio de jeu en studio de jeux pour promouvoir les technologies de la firme. C’est à la faveur de ces développeurs-là que Portal RTX a pu être annoncé en grande pompe lors de le la sortie officiel d’Ada.

Désormais, le projet a fait un sacré bonhomme de chemin puisqu’une vidéo du gameplay est désormais disponible, tout comme les spécifications des cartes recommandées pour chaque définition de jeu. Et cela pique : une RTX 3060 devrait suffire pour du 1080p High et un « taux d’image par seconde jouable » (comprendre, 30 FPS…), sachant que la RTX 3080 est nécessaire pour du 60 FPS constant ! En 4K, la chose est encore pire — logiquement — puisque c’est une 4080 qu’il faudra trouver au pied du sapin afin de toper les 60 FPS Ultra… à condition de cumuler DLSS 3 (et DLSS 2 dans les autres situations). Pour un jeu de 2007, voilà qui fait franchement mal au fondement… Quant au reste de la configuration, un i5-6500 sera le strict minimum, le i5-9700K ou le Ryzen 5 3600 recommandé pour du FullHD et un i7-12700K/Rzyen 9 5900 pour de la 4K : un vrai délire. Rajoutez 16 Gio de RAM (32 en 4K), 8 Gio de VRAM (16 en 4K) et voilà un sacré trou dans le porte-monnaie !

La firme en profite également pour lancer la hype avec un trailer montrant haut et fort les gains de son DLSS 3, tout en comparant par rapport à un rendu natif RTX sans aucun DLSS : pour distinguer les effets de l’upscaling et de la génération d’image, il faudra repasser. Si vous voulez tester, hé bien il va falloir attendre le 8 décembre pour la sortie officielle du DLC, fort heureusement gratuit pour les possesseurs du titre. Un choix que nous acclamons vu la mise à jour des textures et des modèles 3D effectuée, histoire de mettre à niveau le titre à la sauce 2022. Patience, la bouffée de nostalgie est bientôt prête !