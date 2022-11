Miles Morales est sorti la semaine dernière sur PC, quelques années après la version PS5, puisque c'est un jeu qui fait partie de la sphère Sony. Il met en scène un nouveau Spider-Man, acolyte de Peter Parker, et qui subit lui aussi la morsure de cette fameuse araignée qui lui donne ses pouvoirs. Mais on découvre également qu'il a le don de "bioélectricité", il balance des décharges électriques qui ensuquent/engourdissent les ennemis. Dans ce titre, il est seul finalement puisque Peter Parker part rejoindre sa dulcinée MJ, il n'y a plus que lui à New-York, mais il y a du boulot. Ce titre permet le DLSS 2, alias Super Resolution, mais injecte aussi quelques frames avec le DLSS 3, alias Frame Generation. L'occasion est bonne pour voir ce qu'apportent les deux solutions au TAA, en matière d'images par seconde. Car qualitativement, le DLSS 3 ne fait qu'injecter des images, en se basant sur le DLSS 2. Donc vous aurez le TAA vs les deux DLSS pour voir le framerate en temps réel, les 3 niveaux de DLSS Performance, Équilibré et Qualité face au TAA. Pour finir, un peu de benchmark en QHD et UHD, avec et sans Ray Tracing.

Qui dit DLSS 3 dit automatiquement RTX 40. Nous avons trouvé un second usage à la MSi RTX 4080 SUPRIM testée dans nos colonnes au moment du lancement des RTX 4080. La base reste de l'AM5, 32 gigots de DDR5, et Windows 11. À vous de voir ce qu'apporte chaque technologie d'upscaling, à ne pas négliger puisqu'il semblerait que le FSR 3 copie cette injection de frames pour améliorer la fluidité. Ce qui, sur un moniteur UHD 144 Hz par exemple, n'est pas un luxe inutile pour exploiter la bête !