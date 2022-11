Les meilleurs ennemis s'étaient donné rendez-vous ce jour pour sortir leur pilote maison, moulé à la louche, mixé avec amour, sur son lit d'optimisations, bonne dégustation ! Chez NVIDIA, l'arrivée de la RTX 4080 a donné lieu au lancement des GeForce 526.98, comme prévu, mais pas que. Le DLSS Frame Generation, alias DLSS 3, arrive pour la VSync lorsque G-Sync est activé, et le HDR10+ est introduit, sans trop de douleur. Ce pilote améliore les perfs et ajoute le DLSS 3 à Spider-Man : Miles Morales, Warhammer 40000 : Darktide, et WRC Generations. Il prend également en charge World of Warcraft Dragonflight, et offre le DLAA (l'antialiasing vert sauce tensor cores) à Monster Hunter Rise : Sunbreak.

On passe chez les rouges, avec les premiers pilotes de novembre, les 22.11.1. Ils optimisent la prise en charge de Spider-Man : Miles Morales, de Call of Duty Warzone 2. Ils corrigent des bugs sur World of Warships (les lignes de prédiction absentes sous RDNA 2), un bip sonore qui était émis en appuyant sur Shift + Back avec Anti-Lag actif, les applications OpenGL utilisant le MSAA corrompaient l'image, la fréquence de la VRAM était élevée sur RDNA 2 avec du multiécran, enfin des objets manquaient dans Edificius.